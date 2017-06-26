Профсоюз РАН: финансирование фундаментальной науки в России скатилось до уровня Мексики

По словам Онищенко, финансирование фундаментальных исследований в развитых странах составляет от 0,4 до 0,6% ВВП.

«Для среднеразвитых развитых стран Европы, таких как Польша, Венгрия, Португалия, Греция (не самые развитые страны, как мы видим), Эстония, он (уровень финансирования фундаментальной науки, — прим. Indicator.Ru) находится в диапазоне между 0,2 и 0,4% ВВП», — отметил Онищенко.

«В 2015 году уровень расходов на фундаментальные исследования государства (России, — прим. Indicator.Ru) и небольшая негосударственная добавка составляли по оценкам ОЭСР 0,16% ВВП. В этом году составят хорошо если 0,15−0,14%, тут в зависимости от оценок. В 2019 году может упасть до 0,13% ВВП. 0,16% ВВП — это уровень Мексики, страны, своими научными достижениями неизвестной. Причем и в абсолютном выражении, в долларах если считать, у нас с Мексикой расходы на фундаментальные исследования в 2015 году были практически точно одинаковыми», — посетовал Онищенко.

Он добавил, что в 2019 году при текущих бюджетных планах Россия отстанет от Мексики по уровню финансирования фундаментальных исследований и выйдет на уровень Чили — 0,13% ВВП.