В Самарской области заработала анонимная горячая линия для зависимых и их близких

Горячая линия работает с 26 июня по 7 июля 2017 года. Звонки принимают в будни 8:00 до 20:00. С обратившимися на горячую линию общается психолог, при необходимости подключается психиатр-нарколог. Горячая линия анонимная, называть свое настоящее имя не обязательно.

Зависимые и их близкие могут получить психологическую поддержку, узнать, где и как пройти лечение. Звонить можно с любым вопросом. Например, если близкий человек зависим от алкоголя или наркотиков, психолог подскажет, как уговорить его лечиться.