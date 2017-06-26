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16:18 (мск), источник: Volga News

В Самарской области заработала анонимная горячая линия для зависимых и их близких

В Самарском областном наркологическом диспансере открылась анонимная горячая линия для зависимых и их близких. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения. Номер телефона: 8−800−505−61−28 (звонок по России бесплатный).

Горячая линия работает с 26 июня по 7 июля 2017 года. Звонки принимают в будни 8:00 до 20:00. С обратившимися на горячую линию общается психолог, при необходимости подключается психиатр-нарколог. Горячая линия анонимная, называть свое настоящее имя не обязательно.

Зависимые и их близкие могут получить психологическую поддержку, узнать, где и как пройти лечение. Звонить можно с любым вопросом. Например, если близкий человек зависим от алкоголя или наркотиков, психолог подскажет, как уговорить его лечиться.

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