Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Гид по летним диетам
«Это серьезная угроза для Украины»: Порошенко о проекте России
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка
Чиновницу уволили после скандала с золотой медалью ее дочери
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Очевидец снял на камеру колонну с уничтоженной техникой ВСУ – СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Яйца и драка: украинские радикалы встретили Савченко в Николаеве
Украина запретила Польше вести поиски убитых
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
14:38 (мск), источник: ТАСС

В Австралии подсчитали стоимость Большого барьерного рифа

СИДНЕЙ, 26 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Большой барьерный риф, протянувшийся почти на 3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии, часто называют природным чудом света, значение которого нельзя выразить в деньгах.

Источник: NASA

Тем не менее эксперты аудиторско-консалтингового агентства Deloitte Access Economics все же решили попытаться определить цену, разработав специальную экономическую модель, максимально учитывающую влияние Большого барьерного рифа на все аспекты жизни Австралии.

В результате продолжавшейся полгода работы, в ходе которой был даже проведен международный опрос с участием жителей 11 стран, установлено, что:

«стоимость суммарных активов» рифа составляет 56 млрд австралийских долларов (около $42 млрд по текущему курсу).
Читайте также
«Афера» Дональда Трампа: глобальное потепление — миф или реальность?

По оценке специалистов агентства, вклад Большого барьерного рифа в туристическую индустрию Австралии составляет 29 млрд ($22 млрд), в 23,8 млрд ($18 млрд) была оценена «непрямая и еще нереализованная стоимость», иными словами сумма, которую готовы заплатить за посещение рифа те люди, которые еще на нем не были, но собираются это сделать. Наконец, 3,2 млрд ($2,4 млрд) в общую «цену» добавили так называемые краткосрочные туристы, например, австралийцы, которые посещают риф по выходным дням только для того, чтобы позаниматься дайвингом (они не останавливаются в гостиницах, не обедают в ресторанах, не покупают билеты в расположенные неподалеку парки развлечений и т. п.).

По оценке специалистов Deloitte Access Economics, в минувшем году вклад Большого барьерного рифа в национальную экономику Австралии составил 6,4 миллиардов долларов ($4,8 млрд).

Помимо этого, Риф имеет и огромное социальное значение — в настоящее время он дает работу 39 тысячам жителей штата Квинсленд, занятых преимущественно в туристическом секторе. Еще по меньшей мере 64 тысячи рабочих мест в других районах Австралии так или иначе связаны с бизнесом, ориентированным на обслуживание туристов Большого барьерного рифа.

О рифе

Большой барьерный риф насчитывает почти 3 тысячи отдельных коралловых рифов и 900 островов и является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами. Согласно недавно опубликованным данным ученых Австралийского исследовательского совета, в течение последних двух лет из-за потепления воды в мировом океане почти две трети кораллов Большого барьерного рифа потеряли свою естественную окраску.

«Мы считаем, что наше исследование способно сыграть большую роль в лучшем понимании экономического значения Большого барьерного рифа для жизни людей, — рассказал один из руководителей Deloitte Access Economics Джон О’Махони. — Сегодня, когда судьба Большого барьерного рифа оказалась под угрозой, наша информация может помочь в поиске наиболее эффективных методов его защиты».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль готов к любому формату переговоров Путина и Трампа
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Сборная России по футболу: кто за все ответит?
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь