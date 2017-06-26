В Австралии подсчитали стоимость Большого барьерного рифа

Источник: NASA

Тем не менее эксперты аудиторско-консалтингового агентства Deloitte Access Economics все же решили попытаться определить цену, разработав специальную экономическую модель, максимально учитывающую влияние Большого барьерного рифа на все аспекты жизни Австралии. В результате продолжавшейся полгода работы, в ходе которой был даже проведен международный опрос с участием жителей 11 стран, установлено, что:

«стоимость суммарных активов» рифа составляет 56 млрд австралийских долларов (около $42 млрд по текущему курсу).

По оценке специалистов агентства, вклад Большого барьерного рифа в туристическую индустрию Австралии составляет 29 млрд ($22 млрд), в 23,8 млрд ($18 млрд) была оценена «непрямая и еще нереализованная стоимость», иными словами сумма, которую готовы заплатить за посещение рифа те люди, которые еще на нем не были, но собираются это сделать. Наконец, 3,2 млрд ($2,4 млрд) в общую «цену» добавили так называемые краткосрочные туристы, например, австралийцы, которые посещают риф по выходным дням только для того, чтобы позаниматься дайвингом (они не останавливаются в гостиницах, не обедают в ресторанах, не покупают билеты в расположенные неподалеку парки развлечений и т. п. ).

По оценке специалистов Deloitte Access Economics, в минувшем году вклад Большого барьерного рифа в национальную экономику Австралии составил 6,4 миллиардов долларов ($4,8 млрд).

Помимо этого, Риф имеет и огромное социальное значение — в настоящее время он дает работу 39 тысячам жителей штата Квинсленд, занятых преимущественно в туристическом секторе. Еще по меньшей мере 64 тысячи рабочих мест в других районах Австралии так или иначе связаны с бизнесом, ориентированным на обслуживание туристов Большого барьерного рифа.