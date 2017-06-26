В Австралии подсчитали стоимость Большого барьерного рифа
СИДНЕЙ, 26 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Большой барьерный риф, протянувшийся почти на 3 тысячи километров вдоль
СИДНЕЙ, 26 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Большой барьерный риф, протянувшийся почти на 3 тысячи километров вдоль
Тем не менее эксперты
В результате продолжавшейся полгода работы, в ходе которой был даже проведен международный опрос с участием жителей 11 стран, установлено, что:
По оценке специалистов агентства, вклад Большого барьерного рифа в туристическую индустрию Австралии составляет 29 млрд ($22 млрд), в 23,8 млрд ($18 млрд) была оценена «непрямая и еще нереализованная стоимость», иными словами сумма, которую готовы заплатить за посещение рифа те люди, которые еще на нем не были, но собираются это сделать. Наконец, 3,2 млрд ($2,4 млрд) в общую «цену» добавили так называемые краткосрочные туристы, например, австралийцы, которые посещают риф по выходным дням только для того, чтобы позаниматься дайвингом (они не останавливаются в гостиницах, не обедают в ресторанах, не покупают билеты в расположенные неподалеку парки развлечений
Помимо этого, Риф имеет и огромное социальное значение — в настоящее время он дает работу 39 тысячам жителей штата Квинсленд, занятых преимущественно в туристическом секторе. Еще по меньшей мере 64 тысячи рабочих мест в других районах Австралии так или иначе связаны с бизнесом, ориентированным на обслуживание туристов Большого барьерного рифа.
О рифе
Большой барьерный риф насчитывает почти 3 тысячи отдельных коралловых рифов и 900 островов и является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами. Согласно недавно опубликованным данным ученых Австралийского исследовательского совета, в течение последних двух лет
«Мы считаем, что наше исследование способно сыграть большую роль в лучшем понимании экономического значения Большого барьерного рифа для жизни людей, — рассказал один из руководителей Deloitte Access Economics Джон О’Махони. — Сегодня, когда судьба Большого барьерного рифа оказалась под угрозой, наша информация может помочь в поиске наиболее эффективных методов его защиты».