В Волгограде завершено оформление выделенных полос для общественного транспорта

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, в соответствии с Правилами дорожного движения, знаки установлены после каждого пересечения магистрали, в границах улиц Краснознаменской и Глазкова.

Начиная с 10 июля, общественный автотранспорт начнет следовать по выделенной полосе по проспекту Ленина от остановки «Дом Союзов» до Центрального парка культуры и отдыха. На этом участке наблюдается высокий уровень транспортной загруженности, особенно в часы пик. Выделенная полоса поможет трамваям и троллейбусам не простаивать в пробках и соблюдать расписание движения.

Сейчас дорожные службы продолжают наносить горизонтальную разметку: рабочие при помощи трафарета маркируют крайний правый ряд буквой «А». В дальнейшем крайний правый ряд отделят от остальной проезжей части сплошной линией, за исключением участков перед перекрестками — их выделят прерывистой линией для поворота направо.

Кроме того, на проспекте Ленина устанавливаются камеры видеофиксации нарушений, оставленный транспорт будет вывозиться автоэвакуаторами. Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на грядущие изменения и просит быть внимательными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения.

Опыт использования выделенных линий в крупных городах России показывает, что подобная реорганизация дорожного движения позволяет повысить скорость движения общественного транспорта в среднем от 15% до 30%. Общественный транспорт не простаивает в дорожных заторах в часы пик. Повышается и уровень безопасности перевозок: движение по выделенной полосе личного автотранспорта исключено, следовательно, существенно снижается риск возникновения аварийных ситуаций.

Сегодня также разрабатывается проект организации выделенных линий для общественного транспорта и на проспекте Жукова. Внедрение выделенных полос — один из этапов системной работы по созданию комфортной и безопасной для всех водителей и пешеходов схемы дорожного движения. Реорганизация схемы дорожного движения направлена на повышение пропускной способности ключевых городских автомагистралей, более эффективное распределение транспортных потоков, обеспечение безопасности и комфорта транспортных и пассажирских перевозок. Этому способствует и планомерный уход с основных улиц Волгограда хаотично и небезопасно работавших микроавтобусов — они уступают место удобному и вместительному общественному транспорту.