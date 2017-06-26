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15:15 (мск), источник: РИА Новости

Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Актер театра и кино Владимир Этуш госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова.

Источник: РИА Новости

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассказал, что актер попал в больницу из-за серьезной травмы.

«Этуш при входе в здание поликлиники зацепился ногой и упал. Сейчас он госпитализирован в институт Склифосовского. Спектакль “Бенефис” с участием Владимира Абрамовича, который должен состояться завтра, будет отменен», — сообщил Крок.

В мае Владимир Этуш отметил 95-летний юбилей. В кино он дебютировал в 1953 году, сыграв в исторической картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Наибольшую известность актеру принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В 1984 году актеру было присвоено звание Народного артиста СССР.

В 1987—2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища имени Щукина, а с 2003 года занимает пост его художественного руководителя.

Видео к 95-летию актера
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15:27 (мск)© Ньюстюб
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