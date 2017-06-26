Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Разрушительный град изрешетил машины в Хакасии (фото и видео)
Kia Rio: официальные фото новой модели
“Ни копейки не вложил”: Вика Романец об отмененной свадьбе
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Яйца и драка: украинские радикалы встретили Савченко в Николаеве
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
10Волшебники, ведьмы и квиддич
16:19 (мск), источник: ТАСС

Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%

Ранее сообщалось, что уже в марте-апреле 2018 года Екатеринбург сможет принять тестовые игры.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Центральный стадион Екатеринбурга, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу, готов на 75%. Об этом сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

«На Центральном стадионе работы сегодня идут полным ходом: по оценке генерального подрядчика строительства — компании “Синара-Девелопмент” — объект готов на 75%, и уже в декабре должен быть завершен», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что уже в марте-апреле 2018 года Екатеринбург сможет принять тестовые игры.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль готов к любому формату переговоров Путина и Трампа
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Акинфеев стал лучшим вратарем КК-2017 по проценту сэйвов
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь