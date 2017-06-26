Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Центральный стадион Екатеринбурга, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу, готов на 75%. Об этом сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

«На Центральном стадионе работы сегодня идут полным ходом: по оценке генерального подрядчика строительства — компании “Синара-Девелопмент” — объект готов на 75%, и уже в декабре должен быть завершен», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что уже в марте-апреле 2018 года Екатеринбург сможет принять тестовые игры.