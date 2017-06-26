Волгоградский планетарий приглашает на День астероида
Планетарий приглашает волгоградцев 30 июня на День астероида.
Планетарий приглашает волгоградцев 30 июня на День астероида.
«В 1908 году 30 июня в Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгусская прогремел мощный взрыв, на огромной площади был обнаружен вывал леса. Это событие называется падением Тунгусского метеорита, оно стало величайшей научной загадкой ХХ века», — рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в планетарии.
Так, волгоградцев ждет
Лекции начнутся с 09:00, а наблюдения — с 20:00. Отметим, что вход на них платный. Справки и заявки по телефону 24−18−72.