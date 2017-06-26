Волгоградский планетарий приглашает на День астероида

«В 1908 году 30 июня в Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгусская прогремел мощный взрыв, на огромной площади был обнаружен вывал леса. Это событие называется падением Тунгусского метеорита, оно стало величайшей научной загадкой ХХ века», — рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в планетарии.

Так, волгоградцев ждет встреча-беседа с профессором ВолГУ, доктором физико-математических наук Ильей Коваленко на тему «Защитим мир от астероидов: миссия выполнима» и научным журналистом, почетным редактором журнала «За науку» МФТИ, членом Русского географического общества, Алексеем Паевским (на тему «Астероиды: близкое знакомство». Добавим, что участников также ждут астрономические наблюдения в обсерватории.

Лекции начнутся с 09:00, а наблюдения — с 20:00. Отметим, что вход на них платный. Справки и заявки по телефону 24−18−72.