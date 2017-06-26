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16:00 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Центр Екатеринбурга готовят к ремонту перед ЧМ-2018

В мэрии не знают даты проведения работ на центральной улице города.

Источник: Аргументы и факты

Проспект Ленина в Екатеринбурге начали готовить к ремонту в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года — часть матчей пройдет на Среднем Урале. Как передает 26 июня корреспондент «АиФ-Урал», дорожники уже завезли наливные блоки для ограждения участков дороги, на которых будут вестись работы.

При этом выяснилось, что конкретных дат ремонта в горадминистрации не знают. В информационно-аналитическом департаменте мэрии заявили, что у них нет информации ни о сроках начала работ, ни их завершения.

В рамках ремонта планируется восстановить дорожное полотно и остановки общественного транспорта, проложить велодорожки и переложить плитку в центральной аллее. Ряд урбанистов, в том числе Владимир Злоказов, выступили с резкой критикой проекта, заявив о непродуманной системе велодорожек и настаивая на обособлении трамвайных путей.

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