Центр Екатеринбурга готовят к ремонту перед ЧМ-2018
В мэрии не знают даты проведения работ на центральной улице города.
В мэрии не знают даты проведения работ на центральной улице города.
Проспект Ленина в Екатеринбурге начали готовить к ремонту в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года — часть матчей пройдет на Среднем Урале. Как передает 26 июня корреспондент «АиФ-Урал», дорожники уже завезли наливные блоки для ограждения участков дороги, на которых будут вестись работы.
При этом выяснилось, что конкретных дат ремонта в горадминистрации не знают. В
В рамках ремонта планируется восстановить дорожное полотно и остановки общественного транспорта, проложить велодорожки и переложить плитку в центральной аллее. Ряд урбанистов, в том числе Владимир Злоказов, выступили с резкой критикой проекта, заявив о непродуманной системе велодорожек и настаивая на обособлении трамвайных путей.