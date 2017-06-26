Волгоградская область улучшила показатели по ЕГЭ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, глава региона отметил слаженную работу всех ведомств в организации и проведении выпускных вечеров теперь уже бывших школьников. Касаясь итогов основного этапа сдачи ЕГЭ, Андрей Бочаров заметил, что завершающая аттестация прошла без сбоев, в штатном режиме.

— В сдаче экзамена приняли участие 10711 человек по всей территории области. Предварительные результаты свидетельствуют об улучшении показателей по сравнению с предыдущими периодами, — заявил Андрей Бочаров.

Как уже сообщал РИАЦ, по итогам сдачи основного периода ЕГЭ, 36 выпускников из Волгограда, Волжского, Фролово и Урюпинска получили 100 баллов по русскому языку, литературе, обществознанию, информатике, профильной математике, физике и биологии.

Губернатор поставил задачу, проанализировать поступившие от учеников, родителей и учителей предложения по улучшению организации работы экзаменационных комиссий и совершенствованию самого процесса сдачи ЕГЭ.

— При необходимости, нужно внести изменения в регламенты, и, если потребуется, направить предложения в Министерство образования, — заметил Андрей Бочаров.

Глава региона отметил необходимость организации экскурсий вчерашних школьников на предприятия, что поможет молодым людям выбрать себе профессию. Андрей Бочаров также поставил задачу активизировать подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

Ожидаемое повышение температуры воздуха диктует усиление контроля над проведением летней оздоровительной кампании школьников. Губернатор подчеркнул важность проведения инструктажей с детьми и сотрудниками лагерей по технике безопасности на воде. Глава региона отметил, что на территории всех муниципальных образований должна продолжаться работа по обеспечению пожарной безопасности.

Андреем Бочаровым также поставлена задача обеспечения реализации поручений по итогам прямой линии с президентом Владимиром Путиным.