Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Гид по летним диетам
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Украине
Выпускные балы в России: как это было до революции и в СССР
СМИ: Россия откажется от производства Ан-148 из-за Украины
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
"Это большая ошибка с российской стороны": глава Киргизии о ГЭС
Поездка Путина вызвала протест Украины
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
15:38 (мск), источник: РИА Новости

Впервые в истории караул у Букингемского дворца возглавила женщина

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Капитан армии Канады Меган Куто стала первой женщиной в истории, которой доверили командование караулом, охраняющим резиденцию британской королевы в Букингемском дворце.

Источник: Reuters

В Канаде 24-летняя Куто командует батальоном полка легкой пехоты принцессы Патриции. Ее подразделение прибыло в Великобританию в рамках празднования 150-летия образования доминиона Канада в составе Британской империи.

Прежде чем провести своих солдат от казарм Веллингтона к Букингемскому дворцу, женщина-капитан заявила, что не очень волнуется.

Источник: AP 2017

«Мы достаточно тренировались … Мне надо просто сосредоточиться на том, чтобы отдавать правильные команды», — приводит слова Куто газета Independent.

Церемония смены караула у Букингемского дворца является одним из самых популярных зрелищ в Лондоне, которое ежедневно наблюдает множество туристов.

Комментарии
1
арсений сидоров
Женщины всегда украшают торжественные церемонии-это их привилегия.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ни выпить, ни подраться. Британские болельщики поражены Россией
Украинцам отказали во въезде в Болгарию из-за отсутствия виз
Ни выпить, ни подраться. Британские болельщики поражены Россией
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Акинфеев стал лучшим вратарем КК-2017 по проценту сэйвов
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь