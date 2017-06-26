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16:06 (мск), источник: ТАСС

В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве

МАДРИД, 26 июня. /ТАСС/. Суд в испанской столице постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали (1904−1989) из-за иска об установлении отцовства.

Источник: AP 2017

Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

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По его информации, данная мера связана с необходимостью провести биологический тест на отцовство, вызванной тем, что Пилар Абель потребовала признать ее дочерью живописца.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он является одним из самых известных представителей сюрреализма. Создал сотни художественных произведений, в том числе иллюстраций для книг, скульптур, картин.

Живописец скончался 23 января 1989 в городе Фигерас (автономное сообщество Каталония).

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