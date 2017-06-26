В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве

Об этом сообщило в понедельник агентство EFE .

34 легендарные картины, которые должен знать каждый

По его информации, данная мера связана с необходимостью провести биологический тест на отцовство, вызванной тем, что Пилар Абель потребовала признать ее дочерью живописца.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. Он является одним из самых известных представителей сюрреализма. Создал сотни художественных произведений, в том числе иллюстраций для книг, скульптур, картин.

Живописец скончался 23 января 1989 в городе Фигерас (автономное сообщество Каталония).