Нижегородский водоканал предупреждает об отключении холодной воды в ряде домов Приокского района 27 июня

Это обусловлено плановой заменой запорной арматуры на трубопроводах большого диаметра в Приокском районе, которую сотрудники водоканала осуществят для увеличения надежности системы водоснабжения города. В связи с ремонтными работами в некоторых домах частного сектора от ул. Ботанической до ул. Карбышева будет ограничено холодное водоснабжение. Срок проведения плановых работ — с 09:00 до 22:00 27 июня.

«Рекомендуем предварительно сделать запасы холодной воды. Также в районе отключения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые по мере необходимости будут передвигаться согласно заявкам, полученным от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246−99−99. Нижегородский водоканал приносит извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении компании.

Ознакомиться со списком адресов, попадающих под отключения, можно на сайте ОАО «Нижегородский водоканал» в разделе: «Плановые работы на сетях ХВС».