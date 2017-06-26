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16:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский водоканал предупреждает об отключении холодной воды в ряде домов Приокского района 27 июня

ОАО «Нижегородский водоканал» предупреждает об отключении холодной воды в ряде домов Приокского района 27 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба организации 26 июня 2017 года.

Это обусловлено плановой заменой запорной арматуры на трубопроводах большого диаметра в Приокском районе, которую сотрудники водоканала осуществят для увеличения надежности системы водоснабжения города. В связи с ремонтными работами в некоторых домах частного сектора от ул. Ботанической до ул. Карбышева будет ограничено холодное водоснабжение. Срок проведения плановых работ — с 09:00 до 22:00 27 июня.

«Рекомендуем предварительно сделать запасы холодной воды. Также в районе отключения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые по мере необходимости будут передвигаться согласно заявкам, полученным от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246−99−99. Нижегородский водоканал приносит извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении компании.

Ознакомиться со списком адресов, попадающих под отключения, можно на сайте ОАО «Нижегородский водоканал» в разделе: «Плановые работы на сетях ХВС».

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