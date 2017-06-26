Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Украине
Астролог Василиса Володина показала редкое семейное фото
Опрос показал число украинцев, считающих Крым российским
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
В Донбассе полностью сгорели позиции батальона ВСУ – СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
17:16 (мск), источник: УНИАН

Евровидение-2017: спустя месяц руководство рассчиталось с артистами за выступления в интервалах конкурса

Резидентам Украины было выплачено 27,6 миллионов гривень, в том числе поставщикам товаров и услуг.

Источник: УНИАН

Руководство песенного конкурса «Евровидение-2017» Национальной общественной телерадиокомпании Украины рассчиталось с 79 поставщиками товаров и услуг, в том числе с украинскими артистами, которые выступали в интервал-актах конкурса. Нужно закрыть еще почти 170 договоров. Об этом говорится на сайте «UA: Першого».

Читайте также
СМИ назвали причину ареста фингарантий Киева на Евровидение

По данным вещателя-организатора, с 9 до 22 июня включительно, в течение 10 рабочих дней, было полностью закрыто 79 договоров с поставщиками товаров и услуг. В частности было осуществлено 130 финансовых операций.

«Резидентам Украины за этот период было выплачено 27,6 миллионов гривень, в том числе поставщикам товаров и услуг. Еще 49,14 миллионов гривень было направлено на закупку валюты, которой было закрыто 16 иностранных договоров», — сообщает дирекция «Евровидения-2017».

Напомним, с июня 2017 года, команда из 26 человек во главе с заместителем исполнительного директора центральной дирекции НСТУ Павлом Грицаком ежедневно работает для скорейшего завершения всех дел. По словам председателя правления НСТУ Зураба Аласании, это те самые люди, которые вели проект от начала, то есть именно они могут в полной мере финализировать работу. Правления НСТУ со своей стороны осуществляет мониторинг исполнения дирекцией обязательств.

По состоянию на 12 июня 2017 года на оплату ожидали более 250 договоров на сумму свыше 142 млн. грн. К 9 июня было подписано платежные документы по закрытию договоров на сумму 8,31 млн. грн.

Добавим, наблюдательный совет ПАО «НСТУ» на очередном заседании 12 июня 2017 рассмотрел вопрос «О ситуации, сложившейся вокруг песенного конкурса «Евровидение», и решил дождаться результатов расследования фактов вероятных злоупотреблений при подготовке конкурса.

Павел Грицак на пресс-конференции 1 июня отметил, что окончательный расчет с контрагентами будет осуществлен после того, когда ПАО «НСТУ», как организатор, убедится в том, что все услуги предоставлены в полном объеме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Стала известна цена нового украинского самолета Ан-132
Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»
Акинфеев стал лучшим вратарем КК-2017 по проценту сэйвов
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
Сборная старалась и провалилась Слухи о склоках между игроками и главным тренером и жалость к команде — итоги ее выступления
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Молодая возлюбленная Эдгарда Запашного ждет ребенка Известный дрессировщик станет многодетным отцом.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь