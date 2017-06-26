Евровидение-2017: спустя месяц руководство рассчиталось с артистами за выступления в интервалах конкурса

Руководство песенного конкурса «Евровидение-2017» Национальной общественной телерадиокомпании Украины рассчиталось с 79 поставщиками товаров и услуг, в том числе с украинскими артистами, которые выступали в интервал-актах конкурса. Нужно закрыть еще почти 170 договоров. Об этом говорится на сайте «UA: Першого».

По данным вещателя-организатора, с 9 до 22 июня включительно, в течение 10 рабочих дней, было полностью закрыто 79 договоров с поставщиками товаров и услуг. В частности было осуществлено 130 финансовых операций.

«Резидентам Украины за этот период было выплачено 27,6 миллионов гривень, в том числе поставщикам товаров и услуг. Еще 49,14 миллионов гривень было направлено на закупку валюты, которой было закрыто 16 иностранных договоров», — сообщает дирекция «Евровидения-2017».

Напомним, с июня 2017 года, команда из 26 человек во главе с заместителем исполнительного директора центральной дирекции НСТУ Павлом Грицаком ежедневно работает для скорейшего завершения всех дел. По словам председателя правления НСТУ Зураба Аласании, это те самые люди, которые вели проект от начала, то есть именно они могут в полной мере финализировать работу. Правления НСТУ со своей стороны осуществляет мониторинг исполнения дирекцией обязательств.

По состоянию на 12 июня 2017 года на оплату ожидали более 250 договоров на сумму свыше 142 млн. грн. К 9 июня было подписано платежные документы по закрытию договоров на сумму 8,31 млн. грн.

Добавим, наблюдательный совет ПАО «НСТУ» на очередном заседании 12 июня 2017 рассмотрел вопрос «О ситуации, сложившейся вокруг песенного конкурса «Евровидение», и решил дождаться результатов расследования фактов вероятных злоупотреблений при подготовке конкурса.