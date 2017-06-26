Сбивший в Москве женщину с ребенком полицейский уволен
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Сотрудник столичной полиции, сбивший автомобилем женщину с годовалым ребенком 20 июня на
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Сотрудник столичной полиции, сбивший автомобилем женщину с годовалым ребенком 20 июня на
«20 июня в 13:51 на улице Академика Скрябина сотрудник УВД по ВАО Москвы, управляя личной автомашиной “Фольксваген Пассат”, совершил наезд на женщину 1981 года рождения и ее дочь 2016 года рождения», — сказал сотрудник
По его словам, полицейский незамедлительно вызвал на место аварии сотрудников ГИБДД и медиков. Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.
У водителя алкогольного опьянения не выявлено, отметил представитель полиции.
«По результатам служебной проверки начальником ГУ МВД России по Москве Олегом Барановым принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщил сотрудник