Сбивший в Москве женщину с ребенком полицейский уволен

«20 июня в 13:51 на улице Академика Скрябина сотрудник УВД по ВАО Москвы, управляя личной автомашиной “Фольксваген Пассат”, совершил наезд на женщину 1981 года рождения и ее дочь 2016 года рождения», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полицейский незамедлительно вызвал на место аварии сотрудников ГИБДД и медиков. Пострадавший ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

У водителя алкогольного опьянения не выявлено, отметил представитель полиции.