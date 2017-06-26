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17:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Историк Альберт Бурганов: Восточные районы Татарстана обделены вниманием ученых

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Муршида Киямова). Ученые Татарстана не уделяют должного внимания изучению восточных районов республики. Такую мысль озвучил профессор Альберт Бурганов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной изучению исторических татарских деревень.

Источник: ИА Татар-информ

На пресс-конференции были представлены труды, опубликованные Альбертом Бурхановым и его коллегами за последние годы: «Древности Восточного Закамья», «Культура исторических поселений Азнакаевского региона», «Человек и природа в Восточном Татарстане. Исчезнувшие и исторические села: изучение, сохранение и возрождение».

«В 2009 году мы начали активно работать на востоке Татарстана и получаем первые результаты. В восьми районах на юго-востоке РТ проводятся археологические, эпиграфические исследования и сбор материалов из местных музеев. Мы также провели конференции по результатам научных экспедиций. История татарского народа — в деревнях и селах. С ХVI века до начала ХХ века татары были жителями села. Язык и национальные традиции сохранялись в деревнях. Многие наши села недостаточно изучены учеными. Историки-археологи пока занимаются изучением Казани, Свияжска и Болгара. А восточные регионы остаются обделенными их вниманием. Ученые, занимающиеся изучением истории татарских деревень, должны работать рука об руку с местными краеведами. Только в этом случае мы достигнем больших результатов», — заявил профессор.

По словам Альберта Бурганова, изучение истории необходимо начинать с археологических памятников, надгробий, архитектурных памятников и древнего промысла татар. Хорошим источником могут служить местные музеи. Также надо активно работать с архивными материалами.

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