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17:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

Лётчики получат госнаграды за посадку Як-130 без стойки шасси в Воронежской области

Поврежденный Як-130 восстановят, и на нём продолжат заниматься курсанты.

Капитана Михаила Марченко и курсанта четвёртого курса Краснодарского высшее военного авиационного училище лётчиков Кирилла Клевцова представят к госнаградам за аварийную посадку Як-130, сообщила газета «Красная звезда». Экипаж сумел успешно посадить самолёт без передней стойки шасси на авиационной базе в Борисоглебске в среду, 21 июня.

Перед учебным полётом Як прошел плановый осмотр, самолёт был полностью исправен. Но после 50 минуты у машины не выпустилось шасси, сообщило издание. После этого экипаж выработал топливо, чтобы минимизировать угрозу взрыва, и выполнил аварийную посадку на основные стойки — передняя так и не сработала.

— Оставляли заход на посадку визуальным способом, погасили скорость, коснулись взлётно-посадочной полосы основными стойками, выполнили пробег, поставили ручку управления двигателями в положение «малый газ», выключили оба двигателя, потом плавно опустили нос на бетон полосы и затормозили. Оставалось обесточить самолёт и покинуть его, — процитировало издание Марченко.

Поврежденный Як-130 восстановят, и на нём продолжат заниматься курсанты.

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