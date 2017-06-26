Лётчики получат госнаграды за посадку Як-130 без стойки шасси в Воронежской области
Поврежденный Як-130 восстановят, и на нём продолжат заниматься курсанты.
Поврежденный Як-130 восстановят, и на нём продолжат заниматься курсанты.
Капитана Михаила Марченко и курсанта четвёртого курса Краснодарского высшее военного авиационного училище лётчиков Кирилла Клевцова представят к госнаградам за аварийную посадку Як-130, сообщила газета «Красная звезда». Экипаж сумел успешно посадить самолёт без передней стойки шасси на авиационной базе в Борисоглебске в среду, 21 июня.
Перед учебным полётом Як прошел плановый осмотр, самолёт был полностью исправен. Но после 50 минуты у машины не выпустилось шасси, сообщило издание. После этого экипаж выработал топливо, чтобы минимизировать угрозу взрыва, и выполнил аварийную посадку на основные стойки — передняя так и не сработала.
— Оставляли заход на посадку визуальным способом, погасили скорость, коснулись
Поврежденный Як-130 восстановят, и на нём продолжат заниматься курсанты.