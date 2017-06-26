В Татарстане с 1 июля можно получить электронный больничный

По электронным больничным листкам будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, сообщают в региональном фонде социального страхования. Это позволяет уменьшить количество бумаг, которые нужно заполнить и экономит время. В отличие от больничного листа на бумаге, электронный документ нельзя потерять. К использованию электронного формата все задействованные службы готовы.

Действия по оформлению электронных больничных уже отработаны: пилотный проект по внедрению электронных больничных листов начался в 2014 году в двух регионах РФ. Однако бумажные больничные листы пока тоже в ходу.