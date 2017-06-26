Опубликован график отключений горячего водоснабжения в Казани на июль

В связи с реконструкцией, текущим и капитальным ремонтом тепловода № 2 от Казанской ТЭЦ-1 (ЦЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 11 по 24 июля в ОАО «ГК», КЭС, горбольницах №№ 5 и 20, театре им. Г. Камала, гостинице «Татарстан», а также в жилых домах по адресам:

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Гаспринского, 29, 31;

Г. Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Ш. Камала, 4;

Ф. Карима, 2/22, 9, 26;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Нариманова, 50, 52, 66а;

К. Насыри, 42, 44;

Парижской Коммуны, 19;

Сайдашева, 19;

Садыковой, 20, 22;

Сафьян, 6/8, 8;

Султан, 8;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

К. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Тукая, 57, 75 г, 102б, 106а;

Университетская, 4/34.

В связи с реконструкцией тепловода № 1 от Казанской ТЭЦ-1 (ЦЭР) и ремонтом теплофикационного оборудования Казанской ТЭЦ-1 (Южный промрайон) планируется отключение горячего водоснабжения с 11 по 24 июля по адресам:

Авангардная, 54, 87, 91, 143, 147а, 147б, 157;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;

Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;

Магистральная, 4, 4а, 22а, 34;

Модельная, 8, 10;

Промысловая, 5;

Техническая, 35, 39а, 39б;

Яшь Кыч, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 4 от Казанской ТЭЦ-1 (ЦЭР) и ремонтом теплофикационного оборудования Казанской ТЭЦ-1 (Южный промрайон) планируется отключение горячего водоснабжения с 11 по 24 июля по адресам:

Агрономическая, 4, 6, 18, 20;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Бутлерова, 6;

Вишневского, 29/48;

Достоевского, 50, 52, 66;

А. Еники, 17б;

Зинина, 24, 34;

Качалова, 76, 77, 77а;

Луковского, 8а, 8б, 8в;

Н. Назарбаева, 9/2, 10, 12а, 12а к.1, 12 В, 35/1, 47, 60, 60а;

Островского, стр. 101, 107;

Павлюхина, 37, 57, 99б (стр. 1.1), 99б (стр. 1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 112;

Петербургская, 65а;

Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Спартаковская, 35, 87, 88б (стр. 2.1), 88б (стр. 2.2), 89;

Х. Такташ, 41, 79, 99, 105, 113, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;

Тихомирнова, 19;

пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Шаляпина, 14/83;

Щербаковский переулок, 7.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 8 от Казанской ТЭЦ — 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 18 по 24 июля в кварталах 63а, 66, 69, 69а, 71а, ЦТП 66, «Татнефть-Арене», аквапарке «Ривьера», дворце Единоборств, стадионе «Казань Арена», ДВВС и в жилых домах по адресам:

Адоратского, стр. 1, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г;

Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17;

Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;

С. Хакима, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 60, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9;

Четаева, 10, 14а, 34а, 20, 22, 24;

Чистопольская, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а72, 74, 76, 82, 86.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ-3 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 11 по 24 июля в поселке Левченко по адресам:

Выборгская, 2, 3, 4;

Хлебозаводская, 3, 6, 7;

Ютазинская, 14, 16, 18.

В связи с реконструкцией и текущим ремонтом тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ-3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 11 по 31 июля в кварталах 47, 50, 51а, 51б поселка Левченко по адресам:

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 52а;

Баруди, 11, 13, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 81, 82, 83, 84, 85;

Выборгская, 2, 3, 4;

Восстания, 80а, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп. № 1, 17 корп. № 2, 17 корп. № 3, 17 корп. № 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп. № 1, 25 корп. № 2;

Окольная, 28, 30, 94а корп. № 1, 94а корп. № 2;

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

Серова, 3, 4, 5, 6 корп. № 1, 6 корп. № 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27;

Ш. Усманова, 25а;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хлебозаводская, 3, 6, 7;

Чкалова, 7б;

Ютазинская, 14, 16, 18.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 11 от Казанской ТЭЦ-3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 25 по 31 июля в жилых домах по адресам:

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79;

Восстания, 67а, 83;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16 секц.1−10;

Декабристов, 127, 129, 131;

Серова, 29, 31, 35, 37, 41;

Тверская, 5;

Ш. Усманова, 11а, 11б, 11в;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 12, 18.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 18 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 27 июня по 3 июля в жилых домах по адресам:

Адоратского, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23;

Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а корп. № 1, 10а корп. № 2, 12а, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б;

Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28;

Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;

Чуйкова, 62, 64, 66;

Ямашева, 74, 76, 78, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 102, 102а, 104 корп. № 1, 104 корп. № 2, 108, 110, 112.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 18 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 10 июля в жилых домах по адресам:

Адоратского, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34 В, 35, 36, 36б, 36 В, 37, 38, 39, 40, 39а, 39б, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;

Амирхана, 18/41, 20а, 22 корп. № 1, 22 корп. № 2, 22а, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 38, 40;

Гаврилова, 30, 38, 40 корп. № 1, 40 корп. № 2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 66а;

Чуйкова, 43/2, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59 В, 59 г, 63, 63а, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 17 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 11 по 17 июля в жилых домах по адресам:

Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;

Меридианная, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;

Мусина, 7, 9, 21, 23;

Четаева, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

Чистопольская, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

Ямашева, 31, 31б, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45;.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 17 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 18 по 24 июля в жилых домах по адресам:

Адоратского, 2, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13;

Амирхана, 21, 23, 49;

Четаева, 5, 5а, 9, 11, 13 корп. № 1, 13 корп. № 2, 25, 27, 27а, 31, 33, 35;

Чистопольская, 73, 75, 77/2, 79, 81, 85, 85а;

Ямашева, 49, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 101, 103, 103а.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 17 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 25 по 31 июля в ТЦ «Парк Хаус», «Планете Фитнес» и в жилых домах по адресам:

Амирхана, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53 В, 61, 71;

Мусина, 59а, 59б корп. 1, 59б корп. 2, 61а;

Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52;

Ямашева, 48, 50, 52, 54 корп. № 1, 54 корп. № 2, 54 корп. № 3, 54 корп. № 4, 56, 58, 60.

В связи с текущим ремонтом тепловода № 21 от котельной «Азино» (ЮЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 11 по 17 июля в жилых домах по адресам:

Родины, 29, 31, 33, 37;

пр. Победы, 57 корп. 1, 57а, 139 корп. 1.

В связи с капитальным и текущим ремонтом тепловода № 22 от котельной «Азино» (ЮЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 11 по 24 июля в микрорайоне Азино-1 и в жилых домах ООО «УК Казань 21-век» по адресам:

А. Кутуя, 110а, 110б;

Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;

Гвардейская, 31;

Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп. № 2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16а, 16/24, 15, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22 В, 22 г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;

Дуслык, 4, 6;

переулок Дуслык, 6/1;

Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

Г. Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

пр. Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, стр.6−25, 34, 34б, 34в;

Г. Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;

Крутая, 2;

Курская, 18, 20, 23, 25, 26, 27;

Магистральная, стр. 2, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;

Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;

Новоселия, 4, 6, 10;

пр. Победы, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;

Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Седова, 20а, 20б, 20в;

Туганлык, 1, 3, 10, 12;

Тулпар, 7;

Тыныч, 1, 3, 8;

Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17.