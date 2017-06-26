В аэропортах Кубани запустили программу «Идеальный пассажир»

Суть проекта — минимизировать стрессовое состояние путешественника, связанное с прохождением всех предполетных формальностей.

Как показали исследования, стресс при вылете испытывает 81% пассажиров. По словам респондентов, прохождение досмотра и регистрация на рейс являются для них самыми важными. Для решения этих проблем и разрабатываются наиболее оптимальные варианты производственных процессов.

В аэропортах была реализована система самостоятельной регистрации, которая сокращает время прохождения предполетных процедур. Пассажиры могут самостоятельно зарегистрироваться на рейсы более 20 авиакомпаний, а при наличии штрихкода — распечатать посадочный талон на специальном устройстве. Сервисами самообслуживания можно воспользоваться даже в том случае, если пассажир путешествует с багажом. Кроме того, путешественники могут заблаговременно зарегистрироваться на рейс и в отелях курортного города. Волонтеры же помогают вылетающим пассажирам в прохождении всех формальностей.

Сочинский аэропорт взаимодействует с туроператорами и, для удобства пассажиров, вылетающих чартерными рейсами, выдает группам распечатанные талоны заблаговременно. Для снижения стресса при прохождении входного и паспортного контроля в аэропорту Сочи организовано управление пассажиропотоком. Диспетчеры службы авиационной безопасности получают информацию от гидов о времени выезда пассажиров из отелей и направляют туристические автобусы к тому сектору и входной группе, которые имеют минимальную загрузку в момент их прибытия в аэропорт.