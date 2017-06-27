Количество золотых медалистов в Нижнем Новгороде в 2017 году увеличилось на 16%

Напомним, что в по итогам выпуска 2016 года с золотой медалью в Нижнем Новгороде школу закончили 502 учащихся. Таким образом, в текущем году количество «отличников» увеличилось на 16,3% или на 80 человек.

Как сообщает управление, у мемориального комплекса «Вечный огонь» замглавы администрации города Наталия Казачкова, главы администраций районов города, директор департамента образования Ирина Тарасова, Балахнинский викарий Нижегородской епархии епископ Илия в торжественной обстановке поздравили выпускников, окончивших школу на «отлично», и вручили им золотые медали «За особые успехи в учении».

Обращаясь к выпускникам-медалистам, Наталия Казачкова поздравила их с успешным окончанием школы, пожелала удачи и исполнения желаний. «Вы вступаете во взрослую жизнь, и я желаю, чтобы все задуманное у вас получалось. Вы должны прийти на смену нам и помогать в работе. В добрый путь», — сказала она.

В ходе торжественной церемонии были отмечены выпускники, достойно защищавшие честь Нижнего Новгорода на всероссийских олимпиадах школьников. Наталия Казачкова вручила памятные подарки призеру всероссийской олимпиады по французскому языку, выпускнице гимназии № 53 Советского района Дарье Назаровой, призеру всероссийской олимпиады по литературе, выпускнице лицея № 180 Ленинского района Арине Мосягиной, призеру всероссийской олимпиады по экологии, выпускнику лицея № 165 Автозаводского района Ивану Жирову, призеру всероссийской олимпиады по истории, выпускнице гимназии № 50 Канавинского района Екатерине Бахараевой, призеру всероссийской олимпиады по физической культуре, выпускнице гимназии № 80 Сормовского района Марии Семеновой.

«В этом учебном году среднюю школу окончили 5514 человек. Каждый десятый выпускник в Нижнем Новгороде — с золотой медалью. 2017 год стал самым урожайным с точки зрения наград высшей пробы — медаль “За особые успехи в учении” получили 584 нижегородца. Это большая заслуга педагогов, родителей и самих ребят, конечно, которые заслужили эти государственные награды — первые в своей жизни. Мы с радостью всех поздравляем», — резюмировала Казачкова.

Муниципальная образовательная система Нижнего Новгорода включает в себя 167 общеобразовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых обучались 120 546 детей. На протяжении последних пяти лет успеваемость учеников остается на уровне 99,9%. В 2017 году 56 тысяч ребят имеют по итогам года оценки «4» и «5», это на три тысячи человек больше, чем в 2016 году.

Кроме того, результаты школьного ЕГЭ 2017 года в Нижнем Новгороде показали, что по семи дисциплинам 45 выпускников набрали максимальные 100 баллов. Наиболее востребованными среди предметов по выбору являются обществознание, физика и история.

В 2016—2017 году департамент образования продолжил работу по оптимизации системы дополнительного образования детей. Охват детей занятиями в учреждениях допобразования при этом увеличился до 38 314 детей (в прошлом году — 36 560 детей). Кроме того, была активизирована работа по развитию детского общественного движения в рамках проекта «Территория успеха», в котором приняли участие 32 648 детей из 155 образовательных учреждений. В двух школах (№№ 85 и 118) было внедрено «Российское движение школьников».

В различных этапах всероссийской олимпиады школьников в этом учебном году приняли участие более 60 тысяч ребят. Многие юные нижегородцы участвовали не в одной, а в двух и трех олимпиадах. Победителями и призерами регионального этапа стали 158 учеников, всероссийского — 27 (из 40 по Нижегородской области или 68% от всех призовых мест по региону).

Девять общеобразовательных учреждений вошли в число 500 лучших школ России: лицей № 40, лицей № 28, лицей № 36, лицей № 82, лицей № 165, лицей № 87, гимназия № 53, гимназия № 1, школа № 102. 164 педагога дополнительного образования завоевали призовые места во всероссийских конкурсах; 132 педагога — в международных конкурсах в области воспитания и дополнительного образования.

Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2017 году стал учитель истории и обществознания гимназии № 184 Иван Горячков.