Более 45 тыс. украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС за две недели

«Путешествуя в страны Европы без виз 15,7 тысячи граждан воспользовались авиационным транспортом. Другие следовали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (16,3 тысячи граждан Украины) и Венгрией (6,4 тысячи граждан Украины). При этом статистическое увеличение граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны, фиксировалось в течение выходных», — говорится в информации.

Кроме того, отмечают в украинском погранведомстве, с начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 43 гражданам Украины, в подавляющем большинстве из предыдущих нарушений миграционного законодательства стран ЕС.

«В то же время отметим, что за две недели с биометрическими паспортами границу в страны ЕС в целом пересекли 200 тыс. украинцев», — говорится в информации.