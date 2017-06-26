Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Любовь облегчает боль
Госдеп США не подтвердил встречу, о которой рассказал Порошенко
Делом о «липовой» золотой медали занялись следователи
Порошенко: вскоре наши флаги будут развеваться в украинском Крыму
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
В Донбассе полностью сгорели позиции батальона ВСУ – СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Волшебники, ведьмы и квиддич
19:18 (мск), источник: Интерфакс

Более 45 тыс. украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС за две недели

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — С начала введения странами Европейского Союза безвизовых поездок для граждан Украины к 25 июня более 45 тыс. украинцев пересекали границу с Европой, имея только биометрический паспорт, сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужба Украины.

«Путешествуя в страны Европы без виз 15,7 тысячи граждан воспользовались авиационным транспортом. Другие следовали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (16,3 тысячи граждан Украины) и Венгрией (6,4 тысячи граждан Украины). При этом статистическое увеличение граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны, фиксировалось в течение выходных», — говорится в информации.

Читайте также
На что дает право безвизовый въезд

Кроме того, отмечают в украинском погранведомстве, с начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 43 гражданам Украины, в подавляющем большинстве из предыдущих нарушений миграционного законодательства стран ЕС.

«В то же время отметим, что за две недели с биометрическими паспортами границу в страны ЕС в целом пересекли 200 тыс. украинцев», — говорится в информации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»
ВС США отменил решения, блокирующие иммиграционный указ Трампа
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
Головин — пять, Акинфеев — кол. Оценки игрокам сборной России
В РФ разрешили покупать алкоголь по правам и паспорту болельщика
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер!»: как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
Спорт
Сборная старалась и провалилась Слухи о склоках между игроками и главным тренером и жалость к команде — итоги ее выступления
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь