Водителей в Москве попросили отказаться от поездок из-за непогоды
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — В условиях ухудшения погодных условий в Москве в понедельник вечером департамент транспорта и развития
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — В условиях ухудшения погодных условий в Москве в понедельник вечером департамент транспорта и развития
«Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. В случае необходимости использования личных транспортных средств, просим автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров», — сообщили «Интерфаксу» в информцентре департамента.
Там отметили, что в связи с ухудшением погодных условий возрастает вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередач и широкоформатных рекламных конструкций, что может повлечь за собой осложнение
«Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях. Серьезных нарушений в работе ГУП “Московский метрополитен” и ГУП “Мосгортранс”, связанных с ухудшением погоды, на данный момент не зафиксировано», — добавил собеседник агентства.