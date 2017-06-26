Екатеринбург оставят без парковки на Площади 1905 года

В полдень 27 июня 2017 года под окнами мэрии Екатеринбурга пройдет церемония передачи ключей от новых школьных автобусов представителям образовательных учреждений Свердловской области.

45 машин, приобретенных в рамках региональной программы обновления автопарка учебных заведений, отправятся в 24 муниципалитета.