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23:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург оставят без парковки на Площади 1905 года

На день.

Источник: УралИнформБюро

В полдень 27 июня 2017 года под окнами мэрии Екатеринбурга пройдет церемония передачи ключей от новых школьных автобусов представителям образовательных учреждений Свердловской области.

45 машин, приобретенных в рамках региональной программы обновления автопарка учебных заведений, отправятся в 24 муниципалитета.

В связи с проведением мероприятия парковка на Площади 1905 года будет закрыта с 23.00 26 июня до 17.00 следующего дня, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

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