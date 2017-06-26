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18:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия опубликовала график отключения горячей воды в Воронеже в июле 2017 года

Водоснабжение прекратится из-за планового ремонта котельных и теплотрасс.

Мэрия опубликовала график отключения горячей воды в Воронеже в июле. Перечень домов, в которых прервется водоснабжение, появился на сайте горадминистрации в понедельник, 26 июня.

В течение месяца воду будут отключать во всех районах города на срок от двух до 14 дней. Причины — плановый ремонт котельных и теплотрасс, а также опрессовка теплотрасс.

Железнодорожный район.

С 10 до 23 июля:

Ленинский проспект, 221.

С 24 по 26 июля:

Ленинский проспект, 203,205,213,215 Минская, 45,49,51,53,55,57,59,61,63,63а, 65,67,69,69а, 71,71а, 73,75,75а.

С 25 по 27 июля:

улица Речная, 5 улица Кузнецова, 9.

С 18 по 31 июля:

переулок Серафимовича, 14 улица Урывского, 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17 В, 17 г, 17д, 17е, 17/4 переулок Павловский, 56, 64а, 64б, 64 В улица Розы Люксембург, 103, 105, 107 улица 19 Стрелковой Дивизии, 1 улица Паровозная, 61. Коминтерновский район.

С 27 июня по 10 июля:

Московский проспект, 129а, 145а.

С 29 июня по 12 июля:

Брянская, 68.

С 3 по 16 июля:

улица Еремеева, 7,9,11,13,15.

С 4 по 17 июля:

бульвар Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 51а улица Жукова, 4, 7, 6, 8, 9 Владимира Невского, 1а, 1 В, 3, 4, 7, 9, 9а, 12а, 13, 13б, 15, 15а, 17, 19а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 30, 32, 34, 34а, 35, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49 60 Армии, 22а, 22б, 26, 29, 29а, 31 Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172 Хользунова, 98, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 107, 108, 109, 110, 110 В, 111, 112, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125 Антонова Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29,31, 31а, 35, 35 В, 48а Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 Лизюкова, 61 В, 66, 66а, 70, 70а, 72, 76, 76а, 78, 80, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105 Московский проспект, 99, 101,104 В, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110 В, 110 г, 110е, 110и, 110 л, 111, 112, 113,114.

С 18 по 31 июля:

45 Стрелковой дивизии, 226, 226а, 226 В, 226д, 247/1, 247/2, 247 г, 247е, 251а, 251д, 253, 265а, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285 9 Января, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286,286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302 переулок Рамонский, 2 переулок Аннинский, 1 улица Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/3, 223 В, 225, 225а, 225 В Антонова Овсеенко, 1, 1 В, 7 л, 9, 11, 1.3 Московский проспект, 15 улица Брянская, 1. Левобережный район.

С 20 июня по 3 июля:

улица Новосибирская, 17, 19 улица Ростовская, 50/3. набережная Авиастроителей, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44 улица Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8 Ленинский проспект, 11, 21, 25/1, 39.

С 4 по 17 июля:

переулок Ольховый, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13 Ленинский проспект, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77 переулок Парашютистов, 4, 10 переулок Гвардейский, 2, 4 Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б Нижняя, 73 Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 66 Танеева, 6, 8, 10, 12 Ярославская, 21, 23, 24, 28 Саврасова, 2 Ростовская, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23 Лихачева, 21, 25.

С 18 по 31 июля:

Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д Ростовская, 53, 53а, 55, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86 Ленинский проспект, 32, 34, 96а, 105/2, 117, 117а, 124а, 124 б, 126, 130, 132 Ленинградская, 26а, 68, 104, 108, 110 Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 27, 56а, 70, 72, 74, 75, 79 Спортивная набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23 б Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96 Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150 Порт — Артурская, 19, 21 Брусилова, 3 В Ленинский район.

С 27 июня по 10 июля:

улица Моисеева, 11а, 15,15а, 25, 40,42,43,44, 45,47,49,51,55,57,59, 61,61б, 63,65,67,69,71,73, 80,82,84 улица Ворошилова, 9,17, 29, 31, 37 улица Космонавтов, 60,62,36а, 38,40 улица Депутатская, 16 улица Колесниченко, 29,31,33,42, 44, 51,53,57,6544,42 улица 121 Стрелковой дивизии, 1,2,4,6,8,16,18 переулок Новый, 12 улица Черняховского, 4,6 улица Краснознаменная, 4,14.

С 29 июня по 12 июля:

улица Пирогова, 72а.

С 11 по 24 июля и с 31 июля по 4 августа:

улица Челюскинцев, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101 В, 136а улица 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91 улица Гродненская, 2 улица Ворошилова, 1/3, 1а, 1 В, 1 г улица Краснознаменная, 10, 12, 15 улица Платонова, 7 улица Свободы, 10, 31 улица Кольцовская, 70 улица Куцыгина, 6, 21, 27 улица Красноармейская, 17, 27, 60 улица Станкевича, 38, 40 улица Кирова, 8, 10, 22, 24 улица Пушкинская, 41, 45.

С 25 июля по 7 августа:

улица Моисеева, 75. Советский район.

С 4 по 17 июля:

улица Тепличная, 6,8,10,14,16,20,22,24,28 улица Берег реки Дон, 5,8,10,11,18,23,24,26,40,42,44.

С 31 июля по 4 августа:

улица Героев Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 55 а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105 улица Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21 улица Патриотов, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 улица Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 улица Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26 улица Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а улица Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72 улица Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79 улица Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 улица Пешестрелецкая, 54, 64, 66, 79а, 83, 91, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165 улица Юлюса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 8/1, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24 улица Дорожная, 1, 7а улица Ворошилова, 38а, 48, 50 бульвар Пионеров, 9, 10 В, 15, 17, 17б, 19а улица Космонавтов, 22а. Центральный район.

С 20 июня по 3 июля:

улица Тимирязева, 23а улица Ушинского, 8 улица Карла Маркса, 31 улица Кости Стрелюка, 16а улица Рылеева, 26а.

С 27 июня по 10 июля:

улица Летчика Замкина, 38а.

С 29 июня по 12 июля:

улица Ломоносова, 114/г, 114/24,114/25,114/26, 114/27,114/31,114/32,114/33,114/35,114/19.

С 4 по 17 июля:

улица Ломоносова, 87, 114/2,114/3,114/4,114/5,114/6,118 улица Докучаева, 9 улица Морозова, 10, 12 улица Тимирязева, 10, 12, 12б.

С 10 по 23 июля:

улица Помяловского, 40.

С 17 по 27 июля:

проспект Революции, 9а.

С 18 по 31 июля:

улица Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6 В, 8, 10, 12, 24, 24а, 36, 40, 44, 46 улица Среднемосковская, 6а.

С 25 по 27 июля:

улица Советская, 53 улица Транспортная, 79,81,83.

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