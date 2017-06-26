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19:18 (мск), источник: РИА Новости

Музей скорой помощи откроется в Москве этим летом

На Московской станции скорой помощи летом заработает музей, сообщает mos. ru.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На Московской станции скорой помощи летом заработает музей, сообщает mos.ru. Открытие намечено на август, когда станция будет отмечать 130-летие со дня рождения своего основателя Александра Пучкова.

В музее будет представлен макет первой кареты скорой помощи в натуральную величину, дореволюционная и советская униформа сотрудников, редкие исторические документы и фотографии, а также медицинское оборудование, которое использовали на скорой в разные времена. Кроме того, посетители смогут побывать в воссозданном художниками рабочем кабинете Александра Пучкова.

Музей скорой помощи — первый подобный проект для столичной станции. Москвичи тоже могут поучаствовать в создании музея, передав на хранение интересные и ценные предметы, связанные с историей столичной скорой.

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