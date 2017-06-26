Суд отложил рассмотрение административного протокола в отношении Багдасарян

«Судья мирового судебного участка 353 принял решение вернуть протокол в отношении Багдасарян в службу судебных приставов для устранения нарушений», — сказал Тимошенко в понедельник.

Между тем адвокат Багдасарян Давид Кемулария заявил журналистам, что его доверительница «добросовестно выполняет все работы и исполняет назначенное ей наказание».

В понедельник в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы судебных приставов «Интерфаксу» сообщили, что в отношении Багдасарян составлен протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ РФ (уклонение от исполнения административного наказания) за «нарушение трудовой дисциплины». В пресс-службе пояснили, что ранее девушку предупреждали об административной ответственности за неисполнение административного наказания.

Перед заседанием представитель службы рассказал журналистам, что Багдасарян в один день не вышла на работу совсем, а в другие — отрабатывает меньшее количество положенных часов.

Мировой суд 10 марта приговорил Багдасарян к одному году исправительных работ в виде удержания 15% заработка осужденной в доход государства, признав ее виновной в использовании заведомо подложного документа. Суд установил, что Багдасарян приобрела у неустановленного лица поддельный больничный лист.