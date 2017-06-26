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19:14 (мск), источник: Интерфакс

Суд отложил рассмотрение административного протокола в отношении Багдасарян

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Мировой суд района «Аэропорт» Москвы вернул в службу судебных приставов административный протокол, составленный в отношении стритрейсерши Мары Багдасарян за уклонение от обязательных работ, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

Источник: РИА "Новости"

«Судья мирового судебного участка 353 принял решение вернуть протокол в отношении Багдасарян в службу судебных приставов для устранения нарушений», — сказал Тимошенко в понедельник.

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Между тем адвокат Багдасарян Давид Кемулария заявил журналистам, что его доверительница «добросовестно выполняет все работы и исполняет назначенное ей наказание».

В понедельник в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы судебных приставов «Интерфаксу» сообщили, что в отношении Багдасарян составлен протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ РФ (уклонение от исполнения административного наказания) за «нарушение трудовой дисциплины». В пресс-службе пояснили, что ранее девушку предупреждали об административной ответственности за неисполнение административного наказания.

Перед заседанием представитель службы рассказал журналистам, что Багдасарян в один день не вышла на работу совсем, а в другие — отрабатывает меньшее количество положенных часов.

Мировой суд 10 марта приговорил Багдасарян к одному году исправительных работ в виде удержания 15% заработка осужденной в доход государства, признав ее виновной в использовании заведомо подложного документа. Суд установил, что Багдасарян приобрела у неустановленного лица поддельный больничный лист.

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