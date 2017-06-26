В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Грозы, сильные дожди и ветер никак не хотят уходить. При этом предупреждения об опасных погодных условиях объявляются с небольшими перерывами уже несколько недель подряд, начиная с сильнейшего урагана, который бушевал в Свердловской области еще в начале июня.

Тогда, напомним, стихия сильно задела Нижний Тагил и Староуткинск: один человек погиб, несколько пострадали, были разрушены десятки домов. СМС-сообщения о продлении штормового предупреждения получают жители Свердловской области. Предупреждение направлено и в муниципальные образования — их власти должны привести в готовность аварийно-восстановительные бригады и проинформировать об опасности людей.

Спасатели постоянно мониторят погодные условия, следят за дорожной ситуацией. Они просят жителей региона в непогоду по возможности не выходить из дома и не отправляться в дальние поездки. Но если вы все-таки оказались в эпицентре стихии, нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, около деревьев, рекламных щитов, за остановками общественного транспорта и соблюдать правила дорожного движения.