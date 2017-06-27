Погода в Башкирии 27 июня: небольшие дожди и 26-градусная жара
В Уфе в этот день возможны грозы.
В Уфе в этот день возможны грозы.
В грядущий вторник, 27 июня, по всей Башкирии пройдут выпускные баллы. И, надо сказать, погода благословляет будущих студентов. Завтра в республике сильных ливней не ожидается.
— Местами небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер
Уфимские одиннадцатиклассники тоже могут гулять спокойно. Но зонтики прихватить с собой не помешает. Днем будет ясно, воздух прогреется до +25 градусов. А вот вечером возможен небольшой дождь.