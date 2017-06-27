Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Гид по летним диетам
"Это большая ошибка с российской стороны": глава Киргизии о ГЭС
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Донбассе полностью сгорели позиции батальона ВСУ – СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Владимир Фриске заговорил о новом обмане Шепелева - СМИ
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
07:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии 27 июня: небольшие дожди и 26-градусная жара

В Уфе в этот день возможны грозы.

В грядущий вторник, 27 июня, по всей Башкирии пройдут выпускные баллы. И, надо сказать, погода благословляет будущих студентов. Завтра в республике сильных ливней не ожидается.

— Местами небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 10−15 градусов, днем 21−26, — уточнили в Башгидрометцентре.

Уфимские одиннадцатиклассники тоже могут гулять спокойно. Но зонтики прихватить с собой не помешает. Днем будет ясно, воздух прогреется до +25 градусов. А вот вечером возможен небольшой дождь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+24°
полупрозрачная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
61 %
повышенная
6 м/с
умеренный ветер
 Алиса Фрейндлих удивительно помолодела
В Крыму обезвредили склад боеприпасов
Алиса Фрейндлих удивительно помолодела
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В МТС сообщили, что арест акций не препятствует работе оператора
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
СМИ: лица без гражданства смогут получить удостоверения личности
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь