Погода в Башкирии 27 июня: небольшие дожди и 26-градусная жара

В грядущий вторник, 27 июня, по всей Башкирии пройдут выпускные баллы. И, надо сказать, погода благословляет будущих студентов. Завтра в республике сильных ливней не ожидается.

— Местами небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 10−15 градусов, днем 21−26, — уточнили в Башгидрометцентре.

Уфимские одиннадцатиклассники тоже могут гулять спокойно. Но зонтики прихватить с собой не помешает. Днем будет ясно, воздух прогреется до +25 градусов. А вот вечером возможен небольшой дождь.