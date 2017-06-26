Эксперты выявили дискриминацию каждой пятой женщины в бизнесе

Источник: Reuters

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Почти каждой пятой (21% респондентов) женщине когда-либо приходилось подвергаться дискриминации на работе. Чаще всего они сталкиваются с дискриминацией по половому признаку (31%), с авторитарным стилем управления (31%), а также с дискриминацией из-за возраста (13%), выяснила компания Thomson Reuters (TR), опросив тысячу женщин, занимающих руководящие должности в различных подразделениях российских и международных компаний. 79% отметили большой разброс возрастов и навыков в своих командах, 75% сказали про отсутствие дискриминации по религиозному или этническому признаку. Но о высокой доле женщин в руководстве своих компаний сообщили лишь 40% участников опроса.

По мнению подавляющего большинства опрошенных женщин, компании стимулируют культурное и гендерное разнообразие в первую очередь для того, чтобы увеличить прибыль (82%).

Вторая причина, по мнению четверти опрошенных, это улучшение репутации компании. И всего 7% объяснили это необходимостью соблюдать законодательство. Чуть менее половины опрошенных (46%) убеждены, что предоставление женщинам равных с мужчинами прав является основным фактором, необходимым для развития многообразия бизнеса. Более трети женщин поставили вопрос о более внимательном отношении к людям с ограниченными возможностями, еще столько же — о ликвидации дискриминации по возрастному признаку.

Многообразие повышает креативность сотрудников и стимулирует создание инноваций, считает 86% респондентов. Кроме того, разброс мнений приводит к более обдуманному и объективному процессу принятия решений, убеждены 75% собеседниц TR. Наконец, немногим менее половины опрошенных (43%) считают, что благодаря смешению культур и квалификаций в компаниях растет толерантность, а уровень дискриминации снижается. Около половины женщин в бизнесе (46%) верят в развитие многообразия в российских корпорациях, но считают, что большинство компаний сейчас не считает развитие разнообразия и включенности в бизнес приоритетом. Треть участников (32%) опроса настроены пессимистично: вопрос многообразия не интересует руководство российских компаний и еще не скоро станет для них значимым. Лишь 18% опрошенных считают, что динамика развития многообразия будет положительной.

В 2016 году Россия заняла 75-е место в мировом рейтинге обеспечения равноправия между женщинами и мужчинами, приведенном в ежегодном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Всего в рейтинг включены 144 государства. В первую тройку вошли Исландия, Финляндия и Норвегия. Россия оказалась в списке между Венесуэлой и Румынией.

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