Лоукостер «Победа» снова хочет летать в Гомель. Минтранс рассматривает заявку

Лоукост Победа — это дочерняя компания Аэрофлота. По словам министра, Минтранс открыт для его прихода.

По поводу попыток Победы прийти в Минск, у них было требование, чтобы белорусская сторона фактически доплачивала им за полеты в столицу. Так, по словам министра, аэропорт Жуковский и аэропорт Паланги доплачивают за полеты Белавиа туда.

По словам министра, никаких барьеров для лоукостов нет. Минтранс был бы рад компании, которая бы летала бы и в другие областные центры. Однако экономика такова, что такого объема пассажиров, летящих из, к примеру, Гродно в Париж, не набирается.

Что касается назначении внутренних авиарейсов, министр пояснил, что это невыгодно с учетом развития автомобильного и железнодорожного сообщения. В других же странах идет дотирование таких внутренних авиаперевозок.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.