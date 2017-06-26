В Янауле вертолет «припарковался» на автостоянке
Некоторые люди паркуют свои автомобили, где хотят. В Янауле существует такая же проблема, только вместо машин здесь вертолет. Видео было сделано на днях на улице Победы.
Некоторые люди паркуют свои автомобили, где хотят. В Янауле существует такая же проблема, только вместо машин здесь вертолет. Видео было сделано на днях на улице Победы.
На кадрах видно, как среди бела дня на парковку для авто садится винтокрылая машина. Местные жители задаются вопросом, разве такое возможно вне специальной площадки? Похоже, скоро эвакуаторщикам Янаула прибавится работы.