Новое сакральное место может появиться на карте Казахстана

Интересные артефакты раскопали учёные в Акмолинской области на территории могильника Кеноткель, который открыли больше 40 лет назад. Археологи считают, что находки могут перевернуть представление об эпохе бронзы, сообщает телеканал КТК.

Археологи раскопали пять новых курганов и в каждом нашли что-то интересное.

«Вот как раз уже находим седьмой кувшин за сегодня. Как раз этот кувшин имеет отличительные черты, чем остальные шесть, потому что здесь, кажется, заметен окрас. Больше чёрного, значит, его прожигали намного сильнее, чем остальные. Примечательно то, что мы замечаем здесь узоры», — говорит историк.

Уникальная находка, которую удалось обнаружить учёным, — останки ребёнка, захороненного в позе эмбриона. Так хоронили примерно две тысячи лет назад.

«Здесь, на относительно небольшом участке, примерно в два квадратных километра сосредоточено более 30 курганных конструкций. На сегодняшний день вскрыто пять курганов, в части из них присутствует кремация, в одном присутствует срубная культура», — рассказывает директор Акмолинского областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия Куаныш Шакшаков.

Историки считают, что здесь их ждёт много открытий. Раскопки длятся всего месяц, а уже сколько находок. Большую часть найденных артефактов после изучения отправят в музей.

Экспедиция в Кеноткели продлится до осени. Археологи уверены, что это место станет сакральным.

В конце мая этого года учёные Павлодара обнаружили резиденцию Султанмухамеда Бахадур султана, поиски которой вели, руководствуясь старинными картами.