Из-за долга за электроэнергию хабаровчанин может лишиться машины

Всего они посетили свыше десяти квартир, владельцы которых накопили долги за электроэнергию.

Так, один из неплательщиков задолжал компании более 150 тысяч рублей. Он отказался открыть дверь приставам. Те в свою очередь обнаружили на придомовой площадке автомобиль мужчины. Служащие наложили арест на машину, ее перевезли на штрафную стоянку. Теперь хабаровчанину нужно не только выплатить долг, но и покрыть расходы, связанные с эвакуацией и хранением машины, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по краю.