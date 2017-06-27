Из-за долга за электроэнергию хабаровчанин может лишиться машины
В краевой столице судебные приставы провели рейд вместе с представителями ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» — «Хабаровскэнергосбыт».
В краевой столице судебные приставы провели рейд вместе с представителями ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» — «Хабаровскэнергосбыт».
Всего они посетили свыше десяти квартир, владельцы которых накопили долги за электроэнергию.
Так, один из неплательщиков задолжал компании более 150 тысяч рублей. Он отказался открыть дверь приставам. Те в свою очередь обнаружили на придомовой площадке автомобиль мужчины. Служащие наложили арест на машину, ее перевезли на штрафную стоянку. Теперь хабаровчанину нужно не только выплатить долг, но и покрыть расходы, связанные с эвакуацией и хранением машины, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на