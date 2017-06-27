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03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мусульмане Приморья отметили праздник Ураза-байрам

Тысячи верующих собрались на праздничные проповеди и молитвы во Владивостоке и других городах края.

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7
фотографий
7
фотографий

Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.

Мусульмане Приморья отметили праздник Ураза-байрам, который проводится по окончании месяца Рамадан — великого поста. В краевой столице верующие собрались на праздничную молитву в понедельник, 26 июня. Праздничные проповеди и молитвы прошли также в Находке, Уссурийске, Артеме и других городах края. Мероприятия собрали тысячи верующих, которые пришли поздравить друг друга с одним из основных праздников Ислама, сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке центром проведения праздничной проповеди и утренней молитвы стал парк Минного городка. Более трех тысяч верующих разных национальностей приняли участие в этих торжествах. По окончании мероприятия была организована раздача фитр-садака — обязательная традиция Ислама раздачи нуждающимся в день праздника продуктов питания или их денежного эквивалента.

— На праздничную молитву пришли верующие всех национальностей: татары, чеченцы, киргизы, узбеки, — поделился руководитель общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана «Адолат» (Справедливость) Приморского края Баходыр Нураков. — Основными мотивами проповеди были вера, мир, добро и правильный образ жизни. Вообще же на праздник Ураза-байрам принято ходить друг к другу в гости, приглашать к себе близких, членов семьи, знакомых. Поэтому в каком-то смысле его можно считать семейным праздником.

В Находке праздничная молитва состоялась раньше, в воскресенье, 25 июня. Она также собрала несколько сотен верующих разных национальностей.

— У нас в Находке поздравления с Ураза-байрамом прошли в воскресенье, 25 июня. На молитву пришли 200 — 250 человек, — рассказал имам города Находки Абдул Басид. — Собрались представители многих национальностей: узбеки, таджики, дагестанцы, чеченцы, ингуши. В проповеди мы напомнили об окончании священного месяца Рамадан, его смысле. Затем состоялся праздничный намаз, после чего верующие поздравили друг друга. Далее у нас состоялось угощение. Позднее люди отправились поздравлять друг друга, своих близких, родственников и друзей. В этот праздник хочу пожелать всем верующим и жителям края благополучия, счастья, добра и благочестия. Желаю также процветания городу, в котором мы живем.

Напомним, что Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр) считается одним из основных праздников в мусульманском мире и празднуется после окончания священного месяца Рамадан. В этот праздничный день верующие приветствуют друг друга словами «Ид мубарак!», соответствует русскому «С праздником!». В мусульманских странах он считается официальным праздником и отмечается в течение нескольких дней. В некоторых регионах России Ураза-байрам считается национальным праздником.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia «Одна земля, одно Приморье». Цели проекта — открыть перед широкой аудиторией позитивные аспекты жизни диаспор, проживающих в Приморском крае, информировать о правоприменительной практике в борьбе с проявлениями экстремизма, рассказывать о деятельности организаций, способствующих сохранению мира и согласия в нашем крае.

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