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03:12 (мск), источник: Вести Иркутск

Должникам — погода нелётная. 2000 пассажиров иркутского аэропорта проверили судебные приставы и полиция

Должникам — нелётная. Судебные приставы и полицейские искали неплательщиков среди пассажиров иркутского аэропорта.

Источник: Вести Иркутск

Во время регистрации на внутренние авиарейсы всем гражданам дали возможность получить информацию о своих долгах, а также оплатить их на месте. Оперативники проверили 2000 человек, должников среди них оказалось чуть больше полусотни. На месте с них взыскали 52 тысячи рублей.

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