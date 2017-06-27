Должникам — погода нелётная. 2000 пассажиров иркутского аэропорта проверили судебные приставы и полиция

Во время регистрации на внутренние авиарейсы всем гражданам дали возможность получить информацию о своих долгах, а также оплатить их на месте. Оперативники проверили 2000 человек, должников среди них оказалось чуть больше полусотни. На месте с них взыскали 52 тысячи рублей.