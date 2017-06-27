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03:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Люди Путина нашли четыре крупные нелегальные свалки в Приморье

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае установили, что на территории Чугуевского муниципального района расположены четыре крупные свалки бытовых отходов, которые наносят существенный вред природе. Об этом сообщает ИА «Дейта.ру».

Источник: ДЕЙТА

Как уточнил член регионального штаба организации Юрий Логинов, в рамках работы по заполнению интерактивной карты свалок общественники выявили в регионе сразу четыре крупные свалки. Незаконные точки складирования бытовых отходов расположены вблизи сел Варпаховка, Самарка и Лесогорье. Указанные точки нанесены на электронную карту на ресурсе kartasvalok.ru и помечены красным цветом как несанкционированные места складирования отходов, которые должны быть очищены и ликвидированы.

«Мы осмотрели свалки и установили, что в указанных местах в массовом порядке формируются залежи пластмассы, стекла, автозапчастей, фрагментов деревянных и строительных конструкций, тары от различных сыпучих и жидких грузов, включая автомобильные масла, а также мелкие отходы человеческой жизнедеятельности, включая твердые бытовые отходы. Анализ структуры указанных свалок показывает, что залежи мусора здесь формировались в течение достаточно продолжительного времени, и вывоз сюда отходов явно поставлен нарушителями на постоянную основу», — отметил Логинов.

Общественники внесли выявленные несанкционированные свалки на интерактивную карту и направили по данным фактам обращения в территориальные органы Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также в администрацию Чугуевского района.

«Тревожным фактом является то, что Чугуевский район является территорией с хорошей экологией. Здесь реликтовые леса, которые сегодня вырубаются незаконно, по факту чего мы направили обращения в надзорные органы. Плюс такое неконтролируемое загрязнение мусором природных территорий, если так пойдет дальше, то район рискует перестать быть экологически благополучным. Мы обратили внимание властей на данные проблемы и держим ситуацию на контроле», — подчеркнул Логинов.

Улугбек Тимуридов.

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