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03:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Акцию для беременных женщин и молодых мам устроят в Хабаровске

4 июля в Хабаровске устроят акцию для беременных и женщин, детям которых еще не исполнился год.

Мероприятие «Лялямамапати» пройдет в кафе Helicopter на седьмом этаже ТРЦ «Энергоплаза». С 9:00 до 11:00 для всех желающих проведут мастер-классы и тренинги, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Профессиональные инструкторы расскажут о правильном питании во время беременности и о том, как сохранить здоровье ротовой полости мамы и ребенка. А еще покажут дыхательную гимнастику и научат заниматься фитнесом вместе с малышами до года», — рассказал главный специалист городского управления здравоохранения Денис Дубина. Акцию проведут в рамках Всемирной недели грудного вскармливания. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться по телефону: 8−914−418−31−12. С собой нужно взять удобную спортивную форму.

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