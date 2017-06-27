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03:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Около 200 домов в Хабаровске остались без горячей воды

Коммунальные службы проводят ремонтные работы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 27 июня из-за работ на трубопроводе горячей воды нет в 194 домах в районе улиц К. Маркса, Антенной, Санитарной, Краснодарской, ул. Свердлова, Лазо, пер. Степного, пер. Кирпичного, ул. Саратовской, пер. Дежнева, ул. Хабаровской, ул. Большой, Д. Бедного, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Отключений холодной воды в городе нет.

По информации единой диспетчерской службы, в городе не работает 56 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 209 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 12 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 170,6 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 33 ДТП, эвакуировано 24 автомобиля нарушителей правил парковки, зафиксировано два возгорания, на пульт «03» поступило 670 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышли 650 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 587 автобусов.

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