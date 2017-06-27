Медпункт для жителей Емара во Владивостоке откроют к концу августа

Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.

Прием граждан провел председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в поселке Емар во Владивостоке. Жители города обратились к парламентарию с вопросами, посвященными здравоохранению, ремонту дорог, образованию, благоустройству территорий. Одним из решений стало открытие в конце августа — начале сентября медпункта для жителей населенного пункта. Помещения от ВДЦ «Океан» передадут в безвозмездное пользование администрации Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.

Василий Двойных обратился к спикеру краевого парламента с просьбой об оказании содействия в проведении ремонта дороги по улице Адмирала Угрюмова.

«Главная проблема — это плохое состояние дороги, — рассказал Василий Двойных. — В зимнее время она не чистится, не посыпается, поэтому очень скользко ходить — люди очень часто падают, получают травмы».

Как пояснил присутствующий на приеме заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юрий Трунов, на конец июля 2017 года запланированы аварийно-восстановительные работы на этой дороге. Что касается снегоуборки, то он пообещал обратиться в «Примавтодор», чтобы техника предприятия могла бы заниматься очисткой дороги.

Кроме того, Василий Двойных заострил внимание на том, что «Скорая помощь» далеко не всегда приезжает по экстренному вызову вовремя.

«Это ненормальное явление, — сказал Александр Ролик. — Проблема такая существует. Например, в поселок Трудовое машина “Скорой помощи” ездит с Океанской. Но это не значит, что ожидание людьми помощи должно длиться часами».

Об оказании содействия в восстановлении приемов врачом жителей поселка Емар в здании амбулатории к председателю краевого парламента обратилась Фатима Карева.

«В нашем поселке проживает около 3 тысяч человек, но, к сожалению, отсутствует медицинский пункт, — сказала она. — Амбулатория работала до 2002 года. Было очень удобно — принимали терапевт, педиатр. Ближайшая поликлиника находится на Океанской, но прямого автобусного сообщения к ней нет».

«Мы предметно занимались этим вопросом вместе с председателем комитета Законодательного собрания Игорем Чемерисом и директором Всероссийского детского центра “Океан” Андреем Базилевским, — рассказал спикер краевого парламента. — Сейчас есть решение Росимущества о передаче помещения, где прежде находилась амбулатория, от ВДЦ “Океан” в безвозмездное пользование администрации Приморского края. Поэтому планируется, что медицинский пункт будет открыт в конце августа — начале сентября. Более того, уже есть специалист, — терапевт — который будет вести прием. Для него, кстати, руководство ВДЦ предоставит квартиру в поселке Емар. Кроме того, планируется предоставить амбулатории оборудование для компьютерной томографии и зубопротезный кабинет».

Завуч школы № 72 Ирина Горданова сообщила спикеру приморского парламента, что школьный автобус, который возит школьников из военного гарнизона и обратно, находится в неудовлетворительном состоянии, часто ломается, поэтому дети вынуждены пропускать занятия. К тому же автобус, срок эксплуатации которого составляет 8 лет, вмещает всего 20 пассажиров, и для того, чтобы перевести всех детей, вынужден совершать три рейса.

По словам начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Марины Фроловой, в следующем году планируется закупка новых автобусов. «В данном случае, вопрос серьезный, поскольку из гарнизона в школу приходится возить более 80 детей», — сказала она.

«Мы рассматриваем вопрос о возможности приобретения автобуса на условиях софинансирования из краевого и муниципального бюджетов, — заверил Александр Ролик. — А чтобы не было сбоев в учебном процессе, нужно в этом году капитально отремонтировать школьный автобус. Я беру этот вопрос под свой контроль».

Учитель физкультуры школы № 72 Светлана Гордеева обратилась к Александру Ролику с просьбой об установке ограждения вокруг учебного заведения и строительстве пришкольного стадиона.

«Из-за того, что нет ограждения, на территорию школы могут попасть посторонние люди, — рассказала она. — Даже были случаи проникновения в учебные классы диких зверей из прилегающей лесополосы».

Как сообщила Марина Фролова, сейчас идет процесс передачи земли, прилегающий к учебному заведению, из федеральной собственности в муниципальную. Как только это будет сделано, появится возможность решить вопрос с ограждением и строительством пришкольного стадиона.

«Как только земля будет закреплена за учебным заведением, мы вместе с администрацией Владивостока постараемся решить эти вопросы», — сказал Александр Ролик.

К председателю Законодательного собрания также обратилась жительница поселка Емар Татьяна Мозер. Она попросила рассмотреть возможность асфальтирования подъездной дороги к школе № 72. А в связи с тем, что отсутствуют тротуары, школьники вынуждены ходить по проезжей части. Кроме того, нет дорожной разметки и знаков, а также пешеходного перехода.

«Даже были случаи, когда школьники попадали под колеса автомобилей», — сказала Татьяна Мозер. — Мы очень переживаем за своих детей и считаем, что необходимо движение на этой дороге сделать безопасным.

Как сообщил Юрий Трунов, дорога является бесхозяйной и не входит в число объектов муниципальной собственности.

«Мы будем просить руководство города принять дорогу на баланс, — сказал Александр Ролик. — Как только это будет сделано, необходимо провести дорожно-ремонтные работы для того, чтобы автотрасса стала благоустроенной и, самое главное, безопасной».

Подводя итоги приема граждан, Александр Ролик отметил, что все обращения будет держать на личном контроле.

«Сегодня к нам пришли ответственные лица из администрации Владивостока, и мы совместно давали ответы на непростые вопросы, вырабатывали меры, которые необходимо предпринять, чтобы решить проблемы людей. И я уверен, что они будут решены своевременно», — сказал спикер краевого парламента.

Кроме того, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик встретился с жителями поселка Емар. Встреча состоялась во Всероссийском детском центре «Океан». Александр Ролик рассказал собравшимся о деятельности краевого парламента, а также о тех поручениях жителей Емара, которые уже удалось выполнить. В частности, на территории поселка уже работает участковый уполномоченный полиции, которому предоставлено общежитие. Восстановлены рейсы автобуса по маршруту № 72 «Луговая — б. Емар». Кстати, в летний период городской администрацией будет решен вопрос увеличения количества рейсов. Также ведутся работы по подготовке основания под установку детской игровой площадки.

Работа по выполнению наказов избирателей будет продолжена, а решение насущных вопросов стоит на контроле у председателя Законодательного собрания.