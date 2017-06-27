Медпункт для жителей Емара во Владивостоке откроют к концу августа
Планируется предоставить амбулатории оборудование для компьютерной томографии и зубопротезный кабинет.
Планируется предоставить амбулатории оборудование для компьютерной томографии и зубопротезный кабинет.
Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.
Прием граждан провел председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в поселке Емар во Владивостоке. Жители города обратились к парламентарию с вопросами, посвященными здравоохранению, ремонту дорог, образованию, благоустройству территорий. Одним из решений стало открытие в конце августа — начале сентября медпункта для жителей населенного пункта. Помещения от ВДЦ «Океан» передадут в безвозмездное пользование администрации Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в
Василий Двойных обратился к спикеру краевого парламента с просьбой об оказании содействия в проведении ремонта дороги по улице Адмирала Угрюмова.
«Главная проблема — это плохое состояние дороги, — рассказал Василий Двойных. — В зимнее время она не чистится, не посыпается, поэтому очень скользко ходить — люди очень часто падают, получают травмы».
Как пояснил присутствующий на приеме заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юрий Трунов, на конец июля 2017 года запланированы
Кроме того, Василий Двойных заострил внимание на том, что «Скорая помощь» далеко не всегда приезжает по экстренному вызову вовремя.
«Это ненормальное явление, — сказал Александр Ролик. — Проблема такая существует. Например, в поселок Трудовое машина “Скорой помощи” ездит с Океанской. Но это не значит, что ожидание людьми помощи должно длиться часами».
Об оказании содействия в восстановлении приемов врачом жителей поселка Емар в здании амбулатории к председателю краевого парламента обратилась Фатима Карева.
«В нашем поселке проживает около 3 тысяч человек, но, к сожалению, отсутствует медицинский пункт, — сказала она. — Амбулатория работала до 2002 года. Было очень удобно — принимали терапевт, педиатр. Ближайшая поликлиника находится на Океанской, но прямого автобусного сообщения к ней нет».
«Мы предметно занимались этим вопросом вместе с председателем комитета Законодательного собрания Игорем Чемерисом и директором Всероссийского детского центра “Океан” Андреем Базилевским, — рассказал спикер краевого парламента. — Сейчас есть решение Росимущества о передаче помещения, где прежде находилась амбулатория, от ВДЦ “Океан” в безвозмездное пользование администрации Приморского края. Поэтому планируется, что медицинский пункт будет открыт в конце августа — начале сентября. Более того, уже есть специалист, — терапевт — который будет вести прием. Для него, кстати, руководство ВДЦ предоставит квартиру в поселке Емар. Кроме того, планируется предоставить амбулатории оборудование для компьютерной томографии и зубопротезный кабинет».
Завуч школы № 72 Ирина Горданова сообщила спикеру приморского парламента, что школьный автобус, который возит школьников из военного гарнизона и обратно, находится в неудовлетворительном состоянии, часто ломается, поэтому дети вынуждены пропускать занятия. К тому же автобус, срок эксплуатации которого составляет 8 лет, вмещает всего 20 пассажиров, и для того, чтобы перевести всех детей, вынужден совершать три рейса.
По словам начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Марины Фроловой, в следующем году планируется закупка новых автобусов. «В данном случае, вопрос серьезный, поскольку из гарнизона в школу приходится возить более 80 детей», — сказала она.
«Мы рассматриваем вопрос о возможности приобретения автобуса на условиях софинансирования из краевого и муниципального бюджетов, — заверил Александр Ролик. — А чтобы не было сбоев в учебном процессе, нужно в этом году капитально отремонтировать школьный автобус. Я беру этот вопрос под свой контроль».
Учитель физкультуры школы № 72 Светлана Гордеева обратилась к Александру Ролику с просьбой об установке ограждения вокруг учебного заведения и строительстве пришкольного стадиона.
«Из-за того, что нет ограждения, на территорию школы могут попасть посторонние люди, — рассказала она. — Даже были случаи проникновения в учебные классы диких зверей из прилегающей лесополосы».
Как сообщила Марина Фролова, сейчас идет процесс передачи земли, прилегающий к учебному заведению, из федеральной собственности в муниципальную. Как только это будет сделано, появится возможность решить вопрос с ограждением и строительством пришкольного стадиона.
«Как только земля будет закреплена за учебным заведением, мы вместе с администрацией Владивостока постараемся решить эти вопросы», — сказал Александр Ролик.
К председателю Законодательного собрания также обратилась жительница поселка Емар Татьяна Мозер. Она попросила рассмотреть возможность асфальтирования подъездной дороги к школе № 72. А в связи с тем, что отсутствуют тротуары, школьники вынуждены ходить по проезжей части. Кроме того, нет дорожной разметки и знаков, а также пешеходного перехода.
«Даже были случаи, когда школьники попадали под колеса автомобилей», — сказала Татьяна Мозер. — Мы очень переживаем за своих детей и считаем, что необходимо движение на этой дороге сделать безопасным.
Как сообщил Юрий Трунов, дорога является бесхозяйной и не входит в число объектов муниципальной собственности.
«Мы будем просить руководство города принять дорогу на баланс, — сказал Александр Ролик. — Как только это будет сделано, необходимо провести
Подводя итоги приема граждан, Александр Ролик отметил, что все обращения будет держать на личном контроле.
«Сегодня к нам пришли ответственные лица из администрации Владивостока, и мы совместно давали ответы на непростые вопросы, вырабатывали меры, которые необходимо предпринять, чтобы решить проблемы людей. И я уверен, что они будут решены своевременно», — сказал спикер краевого парламента.
Кроме того, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик встретился с жителями поселка Емар. Встреча состоялась во Всероссийском детском центре «Океан». Александр Ролик рассказал собравшимся о деятельности краевого парламента, а также о тех поручениях жителей Емара, которые уже удалось выполнить. В частности, на территории поселка уже работает участковый уполномоченный полиции, которому предоставлено общежитие. Восстановлены рейсы автобуса по маршруту № 72 «Луговая — б. Емар». Кстати, в летний период городской администрацией будет решен вопрос увеличения количества рейсов. Также ведутся работы по подготовке основания под установку детской игровой площадки.
Работа по выполнению наказов избирателей будет продолжена, а решение насущных вопросов стоит на контроле у председателя Законодательного собрания.