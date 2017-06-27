Сирены завоют во Владивостоке в четверг, 29 июня

Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.

Плановая комплексная проверка территориальной системы оповещения населения пройдет во Владивостоке в четверг, 29 июня, с 11.00 до 12.00. В указанный период времени в различных районах Владивостока будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

К распространению сигналов оповещения подключат также программы телевизионного вещания «Россия-1», «Общественное телевидение Приморья», каналы кабельного телевидения компании «Подряд» и канал радиовещания «Радио России».

Отметим, что звук сирены — это предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!», который включается в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, а также общеобразовательных учреждений рекомендовано в период проведения проверки организовать просмотр указанных информационных теле- и радиоканалов и проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.