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05:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд разрешил катание на лошадях в центре Красноярска

Решение мэрии ограничить катание на животных признано незаконным.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд признал незаконным запрет мэрии на прокат лошадей в центре Красноярска. Судья увидел в данном распоряжении «нарушение федерального антимонопольного законодательства». Информацию об этом журналистам подтвердили в краевом УФАС.

«Битва за лошадей» между антимонопольщиками и городской администрацией началась еще в 2016 году. 19 мая глава Красноярска Эдхам Акбулатов подписал распоряжение о запрете гужевого транспорта на основных площадях города. Извозчикам запрещено водить лошадей на основных городских улицах: площади Революции, Театральной площади, Караульной горе, площади перед Красноярским музыкальным театром, около ГорДК, а также площади перед театром кукол.

Такое решение мэрия приняла «в целях совершенствования порядка и создания благоприятных условий для массового отдыха жителей города Красноярска». Чиновникам было проще запретить прокат лошадей, чем следить за тем, как извозчики поддерживают порядок за животными.

Позже красноярское УФАС потребовало отменить запрет на прокат лошадей, посчитав данное решение незаконным. На мэрию было заведено административное дело по ч.1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции». Чиновники с таким решением не согласились и обратились в Арбитражный суд. 21 июня высшая инстанция все же признала запрет администрации незаконным.

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