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05:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Строительство небоскреба обсудят хабаровчане

28 июня в 15:00 в Хабаровске в очередной раз обсудят строительство небоскреба «Бриллиант чистой воды». Напомним, 210-метровое здание возведут на пересечении улиц Ленина и Калинина. Планируется, что его сдадут в июле 2018 года.

Источник: Reuters

В дискуссии примут участие члены общественного совета министерства промышленности и транспорта края, жители близлежащих домов и депутаты гордумы. Свое мнение также выскажут представители профессионального строительного сообщества.

Мероприятие проведут по адресу: улица Карла Маркса, 56, кабинет № 200. При входе в здание правительства необходимо предъявить пропуск. Для его оформления нужно обратиться в проектный офис общественного совета министерства промышленности и транспорта региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В последний раз строительство объекта обсуждали на заседании комитета по городскому хозяйству Хабаровской гордумы. Тогда противники стройки заявили, что готовы дойти до суда высшей инстанции, лишь бы небоскреба в центре Хабаровска не было.

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