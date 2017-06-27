Более 25 тысяч систем «ЭРА-ГЛОНАСС» поступят в Приморье летом

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, благодаря предпринятым АО «ГЛОНАСС» мерам, для скорейшего насыщения рынка на Дальнем Востоке аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС» за три летних месяца в регион будет поставлено 25 900 комплектов оборудования: в июне — 6864 комплекта, в июле — 9236 систем и в августе — 9800 комплектов.

26 июня во Владивосток прибыла очередная партия оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» в количестве 1400 терминалов. Дополнительно вчера из Москвы в Приморье направлено 400 комплектов. Еще 1992 комплекта будут отправлены в регион в пятницу, 30 июня.

Отметим, в АО «ГЛОНАСС» пообещали, что проблема дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке будет решена к августу 2017 года, добавив, что дальневосточный регион — в безусловном приоритете по поставкам оборудования.

«Пока рынок Дальнего Востока не будет насыщен оборудованием, АО “ГЛОНАСС” не будет перераспределять поставки в другие российские регионы, хотя заявки поступили уже от 80 компаний из как минимум 10 регионов страны», — отметили представители компании-оператора.

Напомним, временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в начале апреля. С этого момента в регион ввезено более 12 тысяч автомобилей, ПТС получили более 3,6 тысяч человек.