С красноярцев незаконно собирают плату за солнце и воду
Миллион рублей из раскалённого воздуха. Примерно столько может заработать за жаркие выходные оборудованный пляж вблизи Красноярска. Роман Рыков проверил законность работы таких площадок.
Миллион рублей из раскалённого воздуха. Примерно столько может заработать за жаркие выходные оборудованный пляж вблизи Красноярска. Роман Рыков проверил законность работы таких площадок.
Вереница из десятка автомобилей тянется на пляж у деревни Тереньтьево. Изнывающие от жары красноярцы готовы платить, чтобы добраться до прохладной воды. У шлагбаума деньги берут даже с пешеходов. Согласно водному кодексу, доступ к водоёмам должен обеспечиваться беспрепятственно. Однако здесь собирают по 100 рублей с человека за проход на берег.
«А что делать, ведь берег находится в частной собственности», — рассказали в Бархатовском сельсовете. Там считают, что и озера никакого нет — это лишь затопленный карьер ПГС. А вот пляж за Песчанкой сейчас проверяет полиция Емельяновского района. На въезде в платную зону разрешительных документов нашей съёмочной группе показать не смогли.
На озере у Мясокомбината в Красноярске вода также огорожена. На входе молодые люди спортивного телосложения. На территорию якобы пускают бесплатно, но с оговоркой, что отдыхающие могут сделать пожертвование. Деньги пойдут на лежаки и уборку от битых стёкол и окурков. Судя по тому, что на пляже большинство людей в зелёных браслетах, за вход им всё же пришлось заплатить. И не все довольны такими тратами.
С частной инициативой предпринимателей теперь разбирается полиция и налоговая служба. В администрации Красноярска сообщили, что участок городской земли в аренду никому не сдавался. К слову, пляж в хорошем месте может принести в жаркий
Роман РЫКОВ