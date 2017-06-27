С красноярцев незаконно собирают плату за солнце и воду

Вереница из десятка автомобилей тянется на пляж у деревни Тереньтьево. Изнывающие от жары красноярцы готовы платить, чтобы добраться до прохладной воды. У шлагбаума деньги берут даже с пешеходов. Согласно водному кодексу, доступ к водоёмам должен обеспечиваться беспрепятственно. Однако здесь собирают по 100 рублей с человека за проход на берег.



«А что делать, ведь берег находится в частной собственности», — рассказали в Бархатовском сельсовете. Там считают, что и озера никакого нет — это лишь затопленный карьер ПГС. А вот пляж за Песчанкой сейчас проверяет полиция Емельяновского района. На въезде в платную зону разрешительных документов нашей съёмочной группе показать не смогли.



На озере у Мясокомбината в Красноярске вода также огорожена. На входе молодые люди спортивного телосложения. На территорию якобы пускают бесплатно, но с оговоркой, что отдыхающие могут сделать пожертвование. Деньги пойдут на лежаки и уборку от битых стёкол и окурков. Судя по тому, что на пляже большинство людей в зелёных браслетах, за вход им всё же пришлось заплатить. И не все довольны такими тратами.



С частной инициативой предпринимателей теперь разбирается полиция и налоговая служба. В администрации Красноярска сообщили, что участок городской земли в аренду никому не сдавался. К слову, пляж в хорошем месте может принести в жаркий уик-энд до миллиона рублей. При этом за жизнь отдыхающих организаторы ответственности не понесут — забота ограничится табличками, что купаться запрещено. На этих выходных в окрестностях Красноярска утонуло пять человек. Они отдыхали в том числе и в подобных рекреационных зонах.





Роман РЫКОВ







