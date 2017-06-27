Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Гид по летним диетам
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Украине
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Порошенко: вскоре наши флаги будут развеваться в украинском Крыму
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
В Донбассе полностью сгорели позиции батальона ВСУ – СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Газпром» ответил Порошенко на слова о мести Киеву
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
05:33 (мск), источник: Вести - Красноярск

С красноярцев незаконно собирают плату за солнце и воду

Миллион рублей из раскалённого воздуха. Примерно столько может заработать за жаркие выходные оборудованный пляж вблизи Красноярска. Роман Рыков проверил законность работы таких площадок.

Источник: Вести - Красноярск

Вереница из десятка автомобилей тянется на пляж у деревни Тереньтьево. Изнывающие от жары красноярцы готовы платить, чтобы добраться до прохладной воды. У шлагбаума деньги берут даже с пешеходов. Согласно водному кодексу, доступ к водоёмам должен обеспечиваться беспрепятственно. Однако здесь собирают по 100 рублей с человека за проход на берег.

«А что делать, ведь берег находится в частной собственности», — рассказали в Бархатовском сельсовете. Там считают, что и озера никакого нет — это лишь затопленный карьер ПГС. А вот пляж за Песчанкой сейчас проверяет полиция Емельяновского района. На въезде в платную зону разрешительных документов нашей съёмочной группе показать не смогли.

На озере у Мясокомбината в Красноярске вода также огорожена. На входе молодые люди спортивного телосложения. На территорию якобы пускают бесплатно, но с оговоркой, что отдыхающие могут сделать пожертвование. Деньги пойдут на лежаки и уборку от битых стёкол и окурков. Судя по тому, что на пляже большинство людей в зелёных браслетах, за вход им всё же пришлось заплатить. И не все довольны такими тратами.

С частной инициативой предпринимателей теперь разбирается полиция и налоговая служба. В администрации Красноярска сообщили, что участок городской земли в аренду никому не сдавался. К слову, пляж в хорошем месте может принести в жаркий уик-энд до миллиона рублей. При этом за жизнь отдыхающих организаторы ответственности не понесут — забота ограничится табличками, что купаться запрещено. На этих выходных в окрестностях Красноярска утонуло пять человек. Они отдыхали в том числе и в подобных рекреационных зонах.


Роман РЫКОВ



Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Знаменитую фитнес-модель убили сливки
В ЮАР овца родила "получеловека". ФОТО
Знаменитую фитнес-модель убили сливки
Белый дом: Сенат принял с нарушениями закон о санкциях против РФ
В Бразилии против президента выдвинуты обвинения в коррупции
В МТС сообщили, что арест акций не препятствует работе оператора
Легендарный вратарь оценил игру Акинфеева на Кубке конфедераций
СМИ: лица без гражданства смогут получить удостоверения личности
В США заявили, что правительство Асада готовит новую химатаку
Ливийские военные нашли древние артефакты на базе ИГ в Бенгази
Спорт
Казань в восторге: Криштиану вернулся Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь