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06:27 (мск), источник: Газета.Ру

Три вулкана на Камчатке выбросили столбы пепла

Сразу три камчатских вулкана выбросили многокилометровые столбы пепла за неполные сутки. Об этом сообщает «Камчатка-информ».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, пепел вулкана Шивелуч поднялся на 7 км над уровнем моря. При этом несколькими часами ранее два других камчатских вулкана — Карымский и Ключевской — также выбросили столбы пепла высотой 6 км над уровнем моря.

По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатки не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что пепел извергающегося вулкана Шивелуч покрыл поселок на Камчатке.

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