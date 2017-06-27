Три вулкана на Камчатке выбросили столбы пепла

Как сообщается, пепел вулкана Шивелуч поднялся на 7 км над уровнем моря. При этом несколькими часами ранее два других камчатских вулкана — Карымский и Ключевской — также выбросили столбы пепла высотой 6 км над уровнем моря.

По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатки не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что пепел извергающегося вулкана Шивелуч покрыл поселок на Камчатке.