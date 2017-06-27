Три вулкана на Камчатке выбросили столбы пепла
Сразу три камчатских вулкана выбросили многокилометровые столбы пепла за неполные сутки. Об этом сообщает «Камчатка-информ».
Сразу три камчатских вулкана выбросили многокилометровые столбы пепла за неполные сутки. Об этом сообщает «Камчатка-информ».
Как сообщается, пепел вулкана Шивелуч поднялся на 7 км над уровнем моря. При этом несколькими часами ранее два других камчатских вулкана — Карымский и Ключевской — также выбросили столбы пепла высотой 6 км над уровнем моря.
По данным МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатки не зарегистрировано.
Ранее сообщалось, что пепел извергающегося вулкана Шивелуч покрыл поселок на Камчатке.