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05:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Представители Иркутской области выиграли 19 грантов на Международном форуме «Байкал»

Всего между победителями распределили 3,1 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Представители Иркутской области выиграли 19 грантов на Международном молодежном форуме «Байкал», отметил министр по молодежной политике региона Александр Попов. Между победителями распределили 3,1 млн рублей: два гранта — по 300 тысяч рублей, шесть — по 200 тысяч рублей и 13 — по 100 тысяч рублей. Форум проходил с 19 по 24 июня, на нем был распределен 21 грант от Росмолодежи, правительства Иркутской области и Сбербанка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Самый престижный грант в 300 тысяч рублей получила Анна Нахабо и ее команда с проектом установки мембранного обеззараживания поверхностных вод. Пилотная версия очистителя воды весит около 15-ти кг и может поместиться в багажник машины. По словам обладательницы гранта, установка должна стать хорошим помощником любителям отдыха на Байкале и предпринимателям.

«Опытный образец очищает 300 литров в час и подходит скорее для небольшой гостиницы. Но мы планируем сделать и более мобильную версию, которая сможет уместиться в рюкзаке. Она будет предназначена для путешественников и позволит им не брать в поход много воды, — рассказывает Анна Нахабо.

Второй грант в 300 тысяч рублей также у представительницы Приангарья Юлии Городиловой с проектом «Организация международной научно-практической конференции “Байкал 2018”». Шесть грантов по 200 тысяч рублей также достались представителям Иркутской области. Один грант в 100 тысяч рублей выиграла представительница Республики Тыва, такая же сумма пошла на реализацию проекта представителя Самарской области.

Подводя итоги форума, Александр Попов отметил, что проекты в этом году были очень нужными, ведь все они направлены на сохранение природы. Очень приятно, что среди победителей большинство представителей из Иркутской области. Это значит, что молодые люди направят свои силы на благо региона и его жителей.

Напомним, что Иркутский государственный университет принимал участие в работе международного молодежного форума «Байкал». Главная тема мероприятия — экология и охрана водных ресурсов. Участниками форума стали более 500 человек из шести стран, в их числе 24 представителя Иркутского госуниверситета. В течение недели они презентовали свои экологические проекты в двух направлениях: «Экология, сохранение, рациональное использование водных ресурсов и их охрана» и «Молодые ученые: наука о жизни и зеленые технологии». Отметим, что все проекты прошли серьезный конкурсный отбор.

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