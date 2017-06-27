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05:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Непонятно, как бренд «Наш выбор 27» может работать в хорошем ключе — хабаровский урбанист

Культуролог Александр Колбин присоединился к критике бренда для хабаровских производителей.

Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.

Бренд «Наш выбор 27» ограничивает хабаровских производителей и не дает им выехать за регион. Кроме того, нужно визуально доработать логотип, сообщил корр. ИА AmurMedia культуролог из Центра прикладной урбанистики Александр Колбин.

Ранее агентство сообщало, что жесткой критике подвергли пользователи Facebook прошедшую в субботу в Хабаровске ярмарку-выставку в поддержку товаропроизводителей края «Наш выбор 27», главным «гвоздем» которой стала грандиозная «губернаторская» уха. В частности, обсуждались вопросы брендирования и позиционирования краевых производителей.

По оценке культуролога Александра Колбина, необходимо разобраться с целями создания бренда «Наш выбор 27».

— Часто среди специалистов я слышал мнение, что просто непонятно, зачем был создан этот бренд, и как он должен работать в хорошем ключе. Лично я могу сказать, что слабо проработана визуальная составляющая, которая должна работать сразу, бросаться в глаза. Не хочу оскорбить дизайнера, возможно, он хороший человек, но картинка с самолетом не шибко вдохновляет, — поделился Александр Колбин.

Но главная проблема, по мнению эксперта, в смыслах, которые закладывает бренд. Урбанист считает, что в текущем состоянии «Наш выбор 27» ограничивает производителей пределами региона.

— Бренд говорит не только жителям края, что это местный продукт, но и другим людям, живущим вне региона. По сути, обрезается линейка поставки в другие регионы, там продукт становится вражеским, — уточнил Александр Колбин.

По мнению культуролога, нужно не ограничиваться тем, что это сделано в регионе.

— Можно сделать упор на Дальний Восток в целом или на качество. А «Наш выбор 27» не дает предпринимателям выехать за регион и это плохо, — подытожил Александр Колбин.

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