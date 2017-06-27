Завершены поиски 16-летней челябинки, пропавшей в Парковом 10 дней назад

Пропавшая в челябинском Парковом 16-летняя школьница возвращена домой живой и невредимой — все 10 дней, пока ее искали, девочка отсиживалась у друзей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 27 июня, пропажей 16-летней школьницы, которую десять дней искали родители, волонтеры и полиция, заинтересовался Следственный комитет. Девочка ушла из квартиры в Парковом якобы к бабушке 16 июня и пропала. Как выяснилось, исчезновению предшествовала ссора с тетей, которая запретила ей ехать на базу с компанией.

«Совместно с полицией мы начали проверочные мероприятия и решили проверить квартиру друзей пропавшей в Калининском районе. Там девочка и оказалась. Пояснила, что просто не хотела возвращаться домой. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Школьницу вернули домой», — рассказал замруководителя СО по Курчатовскому району Челябинска СУ СКР по региону Александр Есипов.

Напомним, накануне 25 июня в Челябинске отыскали еще одну девочку-«потеряшку», которой 14 лет. Школьница ушла утром из дома и пропала. Мать обратилась в полицию. Инспекторы ПДН нашли подростка на территории садового участка, принадлежащего ее семье.

Между тем, поиски 10-летнего Ивана Котова в Каслях до сих пор продолжаются.

Ольга Плеханова.