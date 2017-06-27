Погода 27 июня: град и дожди
Во вторник, 27 июня, на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, передает «Казгидромет».
Во вторник, 27 июня, на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, передает «Казгидромет».
В
В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и
Ветер аналогичной силы ожидается в Алматинской области, в Жамбылской и
В Алматы переменная облачность, во второй половине дня — кратковременный дождь с грозой, до +32.
В Астане переменная облачность, временами дождь с грозой, до +26.