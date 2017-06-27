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07:22 (мск), источник: 365info.kz

Погода 27 июня: град и дожди

Во вторник, 27 июня, на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, передает «Казгидромет».

Источник: 365info.kz

В Западно-Казахстанской и Кызылординской областях ветер усилится до 15−20 м/с.

В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ожидается град, ветер усилится до 20 м/с.

Ветер аналогичной силы ожидается в Алматинской области, в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях возможен град. Днем в Алматинской, местами в Восточно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

В Алматы переменная облачность, во второй половине дня — кратковременный дождь с грозой, до +32.

В Астане переменная облачность, временами дождь с грозой, до +26.

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