Новый светофор установили на «хлебном» месте ГИБДД на Второй речке во Владивостоке

Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.

Новый светофор для пешеходов установили в районе перекрестка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Теперь автомобилистам, выезжающим из-под путепровода, не надо будет делать экстренную остановку из-за неожиданно выскочивших на «зебру» пешеходов. А пешеходам придется ждать разрешающего сигнала светофора, сообщает ИА PrimaMedia.

Этот переход находился под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД, они ежедневно дежурили неподалеку и тормозили автолюбителей, не пропустивших пешеходов на зебре. В социальных сетях то и дело выкладывали видео с регистраторов и сетовали то на неиссякаемый поток пешеходов, то на гаишников.

Сейчас в рамках обеспечения безопасности пешеходов на проблемном участке установили светофор. Как пояснил представитель управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока, объект синхронизирован с другими светофорами на данном перекрестке. То есть ситуации, когда автомобили повернули с Русской на проспект 100-летия Владивостока и встали под этим светофором, просто не произойдет.

Неудобства тут испытывают многочисленные пешеходы, ведь им приходится дважды дожидаться разрешающего сигнала светофора при переходе дороги. Есть и такие, кто не реагирует на новшевства и идет по зебре, несмотря на автомобильный поток.

«Осталось установить светофор на повороте с Русской со стороны автовокзала (у сквера “Китенок”, и тогда мы будем стоять трижды для того, чтобы перейти всего лишь одну дорогу. Мы не понимаем, город для людей или все-таки для машин?», — негодуют пешеходы.

Но представитель мэрии уточнил, что необходимые сети к скверу заведены, но денег на установку светофора в бюджете сейчас нет, так что пока пешеходам можно выдохнуть.