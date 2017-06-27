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07:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый светофор установили на «хлебном» месте ГИБДД на Второй речке во Владивостоке

Теперь пешеходам приходится дважды ждать разрешающего сигнала, чтобы перейти одну дорогу (КАРТА).

Владивосток, 27 июня, PrimaMedia.

Новый светофор для пешеходов установили в районе перекрестка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Теперь автомобилистам, выезжающим из-под путепровода, не надо будет делать экстренную остановку из-за неожиданно выскочивших на «зебру» пешеходов. А пешеходам придется ждать разрешающего сигнала светофора, сообщает ИА PrimaMedia.

Этот переход находился под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД, они ежедневно дежурили неподалеку и тормозили автолюбителей, не пропустивших пешеходов на зебре. В социальных сетях то и дело выкладывали видео с регистраторов и сетовали то на неиссякаемый поток пешеходов, то на гаишников.

Сейчас в рамках обеспечения безопасности пешеходов на проблемном участке установили светофор. Как пояснил представитель управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока, объект синхронизирован с другими светофорами на данном перекрестке. То есть ситуации, когда автомобили повернули с Русской на проспект 100-летия Владивостока и встали под этим светофором, просто не произойдет.

Неудобства тут испытывают многочисленные пешеходы, ведь им приходится дважды дожидаться разрешающего сигнала светофора при переходе дороги. Есть и такие, кто не реагирует на новшевства и идет по зебре, несмотря на автомобильный поток.

«Осталось установить светофор на повороте с Русской со стороны автовокзала (у сквера “Китенок”, и тогда мы будем стоять трижды для того, чтобы перейти всего лишь одну дорогу. Мы не понимаем, город для людей или все-таки для машин?», — негодуют пешеходы.

Но представитель мэрии уточнил, что необходимые сети к скверу заведены, но денег на установку светофора в бюджете сейчас нет, так что пока пешеходам можно выдохнуть.

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